Ligabericht
Kann mit seinem Treffer die Niederlage seines SSC Burg in der Fußball-Verbandsliga Mitte nicht verhindern: Niels Jung (l.). (Archivfoto) © Lars Hinter
SSC Burg belohnt sich nicht für Kampf gegen Ederbergland

Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga Mitte schnuppert der SSC Burg lange am Ausgleich, gar am Punktgewinn. Am Ende ist der FC Ederbergland aber zu kaltschnäuzig +++

VL Hessen Mitte
Ederbergland
SSC Juno Burg

Battenberg. Vor dem Anpfiff waren der gastgebende Titelanwärter FC Ederbergland und der Aufsteiger SSC Burg beinahe sensationell punktgleich gewesen, mit dem Abpfiff änderte sich das aber. In der Fußball-Verbandsliga Mitte gewannen die Hausherren mit 3:1 (1:0).

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

