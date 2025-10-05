SSC Burg belohnt sich nicht für Kampf gegen Ederbergland

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Battenberg. Vor dem Anpfiff waren der gastgebende Titelanwärter FC Ederbergland und der Aufsteiger SSC Burg beinahe sensationell punktgleich gewesen, mit dem Abpfiff änderte sich das aber. In der Fußball-Verbandsliga Mitte gewannen die Hausherren mit 3:1 (1:0).