SSC Burg behält bei der SG Waldsolms Rang eins im Blick

Herborn. Der SSC Burg, Tabellenzweiter der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg, tritt am Samstag um 17.15 Uhr beim Tabellenneunten SG Waldsolms an. Nach einer spielfreien Osterwoche will das Team von Trainer Steffen Hardt seine jüngste Erfolgsserie fortsetzen.