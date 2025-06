SSC Burg begrüßt vier neue Spieler

Herborn. So fulminant der SSC Burg mit dem Titelgewinn der ersten Mannschaft in der Gruppenliga Gießen/Marburg und dem Meisterschaftsgewinn der Reserve in der A-Liga Dillenburg daher kam: Auf dem Transfermarkt sorgt er stets für recht wenig Bewegung. Für den Gesamtkader stehen vier Zugänge aus dem Umfeld fest.