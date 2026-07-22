 2026-07-21T12:15:24.401Z

Pokal

SSC Burg baut gegen Waldgirmes auf Hessenpokal-Geschichte

Teaser HESSENPOKAL: +++ Im Fußball-Hessenpokal empfängt der SSC Burg am Donnerstag (19 Uhr) den SC Waldgirmes. Das sagen die Trainer Steffen Hardt und Mario Schappert zur Partie bei Fußball Live +++

von Redaktion · Heute, 12:14 Uhr · 0 Leser
Muss in der ersten Runde gegen den SC Waldgirmes auf mehrere Spieler verzichten: Steffen Hardt, Coach des Fußball-Verbandsligisten SSC Burg. (Archivbild) © Lars Hinter
Muss in der ersten Runde gegen den SC Waldgirmes auf mehrere Spieler verzichten: Steffen Hardt, Coach des Fußball-Verbandsligisten SSC Burg. (Archivbild) © Lars Hinter

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Herborn-Burg. Fünf Testspiele hat der SSC Burg bisher absolviert, deren vier der SC Waldgirmes. Siegreich waren die Dill-Kicker einzig gegen den Kreisoberligisten SSV Frohnhausen (4:0). Im jüngsten Vergleich gegen den Hessenligisten FSV Fernwald schlugen sich die Burger jedoch achtbar (0:2). Dass diese Ergebnisse ohnehin nicht überbewertet werden dürfen, zeigen auch die Resultate des Fußball-Verbandsliga-Konkurrenten Waldgirmes. Die Lahnauer jubelten nur gegen den Gruppenligisten FSV Cappel (7:3), mussten kürzlich gegen den Hessenligisten Pohlheim ein 0:3 hinnehmen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.