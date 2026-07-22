SSC Burg baut gegen Waldgirmes auf Hessenpokal-Geschichte

Muss in der ersten Runde gegen den SC Waldgirmes auf mehrere Spieler verzichten: Steffen Hardt, Coach des Fußball-Verbandsligisten SSC Burg. (Archivbild) © Lars Hinter

Herborn-Burg. Fünf Testspiele hat der SSC Burg bisher absolviert, deren vier der SC Waldgirmes. Siegreich waren die Dill-Kicker einzig gegen den Kreisoberligisten SSV Frohnhausen (4:0). Im jüngsten Vergleich gegen den Hessenligisten FSV Fernwald schlugen sich die Burger jedoch achtbar (0:2). Dass diese Ergebnisse ohnehin nicht überbewertet werden dürfen, zeigen auch die Resultate des Fußball-Verbandsliga-Konkurrenten Waldgirmes. Die Lahnauer jubelten nur gegen den Gruppenligisten FSV Cappel (7:3), mussten kürzlich gegen den Hessenligisten Pohlheim ein 0:3 hinnehmen.