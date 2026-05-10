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Ligabericht
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SSC Burg ärgert den Verbandsliga-Tabellenführer erneut
Teaser VL MITTE: +++ Wenn es eines letzten Beweis für die Legitimität des Verbandsliga-Klassenerhalts für die Fußballer des SSC Burg bedurft hätte, wäre dieser mit dem 3:3 gegen TuS Hornau erbracht +++
HERBORN-BURG. Bis in die letzte Minute hinein stand Aufsteiger SSC „Juno“ Burg gegen den TuS Hornau vor einer dicken Überraschung. Praktisch in letzter Sekunde glich der Verbandsliga-Spitzenreiter in einer sehenswerten Partie noch zum 3:3 (1:1)-Endstand aus.