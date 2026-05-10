 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

SSC Burg ärgert den Verbandsliga-Tabellenführer erneut

Teaser VL MITTE: +++ Wenn es eines letzten Beweis für die Legitimität des Verbandsliga-Klassenerhalts für die Fußballer des SSC Burg bedurft hätte, wäre dieser mit dem 3:3 gegen TuS Hornau erbracht +++

von Redaktion · Heute, 22:14 Uhr · 0 Leser
Jan Lotz (r.) brachte den SSC Juno Burg gegen Primus Hornau zweimal in Front, zum Coup sollte es aber nicht ganz reichen. © Jannik Schmidt
Jan Lotz (r.) brachte den SSC Juno Burg gegen Primus Hornau zweimal in Front, zum Coup sollte es aber nicht ganz reichen. © Jannik Schmidt

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VL Hessen Mitte
TuS Hornau
SSC Juno Burg

HERBORN-BURG. Bis in die letzte Minute hinein stand Aufsteiger SSC „Juno“ Burg gegen den TuS Hornau vor einer dicken Überraschung. Praktisch in letzter Sekunde glich der Verbandsliga-Spitzenreiter in einer sehenswerten Partie noch zum 3:3 (1:1)-Endstand aus.

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