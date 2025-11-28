 2025-11-28T07:03:18.113Z

SSC Bari holt Vincenzo Vivarini als neuen Trainer zurück

Der SSC Bari hat Vincenzo Vivarini als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 58-jährige Italo-Abruzzese löst Fabio Caserta ab, der nach nur 13 Punkten aus 13 Spielen und einer Heimniederlage gegen Frosinone entfernt wurde. Vivarini kehrt damit in die Apulien zurück, wo er bereits 2019/20 in der Serie C die Biancorossi zum Playoff-Finale führte.

Vivarini, geboren 1966 in Ari, unterzeichnete einen Vertrag bis Juni 2026 mit Option auf Verlängerung. Er wird von Assistent Andrea Milani und Athletiktrainer Antonio Del Fosco unterstützt.

