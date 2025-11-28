Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SSC Bari holt Vincenzo Vivarini als neuen Trainer zurück
Der SSC Bari hat Vincenzo Vivarini als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 58-jährige Italo-Abruzzese löst Fabio Caserta ab, der nach nur 13 Punkten aus 13 Spielen und einer Heimniederlage gegen Frosinone entfernt wurde. Vivarini kehrt damit in die Apulien zurück, wo er bereits 2019/20 in der Serie C die Biancorossi zum Playoff-Finale führte.