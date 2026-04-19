Srbija siegt spät gegen Buch, SSG Ulm gewinnt in Blaubeuren

– Foto: Alexander Sättele

Die SSG Ulm 99 rang den FC Blaubeuren mit 2:1 nieder und schob sich damit auf Rang drei vor. Noch dramatischer verlief das Spiel in Ulm, wo der FC Srbija Ulm erst in der 90. Minute den späten Siegtreffer gegen den TSV Buch erzielte.

Spitzenreiter Türkspor Neu-Ulm besiegte den SC Staig klar mit 3:0, obwohl Awet Kidane in der 60. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. Nikola Stojnovic brachte die Gastgeber in der 44. Minute in Führung, Giuliano Santoro erhöhte in der 75. Minute, ehe Mustafa Onur Cumur in der Nachspielzeit zum 3:0-Endstand traf (90.+5). Mit nun 59 Punkten bleibt Türkspor das Maß der Dinge in dieser Liga und macht einen großen Schritt in Richtung vorzeitige Meisterschaft. Staig verharrt nach der Niederlage bei 36 Punkten auf Rang zehn und musste einen kleinen Dämpfer hinnehmen. ---



In Blaubeuren setzte die SSG Ulm 99 ein starkes Zeichen im engen Verfolgerfeld und gewann ein umkämpftes Derby mit 2:1. Nikolas Lutz brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung, Tobias Häußler glich in der 60. Minute für den FC Blaubeuren aus, ehe Franjo Crnov in der 82. Minute die Entscheidung zugunsten der Ulmer herbeiführte. Damit verbessert sich die SSG Ulm 99 auf 43 Punkte und klettert auf Rang drei. Der FC Blaubeuren bleibt bei 37 Punkten stehen und rutscht nach der knappen Niederlage auf Platz neun ab.

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Der FV Biberach geriet durch das 0:1 von Dominik Glaser in der 8. Minute früh im Derby unter Druck und fand danach keinen Weg zurück in die Partie. Mit dem 0:2 in der 68. Minute sorgte Robin Ertle für die Vorentscheidung, Dominik Glaser setzte in der 84. Minute dann denn Schlusspunkt zum 0:3. Für Mietingen ist der Auswärtssieg im Kampf um den Klassenverbleib von großem Wert, da sich die Mannschaft sich mit 33 Punkten deutlich von den unteren Plätzen absetzen kann. Biberach dagegen bleibt bei 23 Punkten auf Platz 15 und muss den Blick nach diesem direkten Duell noch sorgenvoller nach unten richten.

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Der FC Srbija Ulm landete im Derby gegen den TSV 1889 Buch einen späten Sieg. Lange sah alles nach einer torlosen Partie aus, ehe Nenad Đurić in der 90. Minute das einzige Tor des Spiels erzielte und die Gastgeber jubeln ließ. Srbija baut sein Konto damit auf 32 Punkte aus und verschafft sich als Tabellenzwölfter etwas mehr Luft zu den gefährdeten Regionen. Der TSV 1889 Buch bleibt mit 43 Punkten auf Rang zwei und verpasst es den Vorsprung auszubauen.

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Der SV Reinstetten erledigte seine Aufgabe gegen den Tabellenletzten seriös und gewann mit 2:0. Philipp Kolb sorgte in der 25. Minute für die Führung, Karl Hampp entschied die Partie in der 81. Minute. Mit jetzt 40 Punkten rückt Reinstetten auf Platz sechs vor und bleibt in der dicht gedrängten Verfolgergruppe in Schlagdistanz. Für den FV Bad Schussenried verschärft sich die Lage dagegen weiter, denn mit nur zehn Punkten bleibt der Aufsteiger abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz.

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Der FV Olympia Laupheim drehte gegen den FC Wangen nach frühem Rückstand eine intensive Partie und belohnte sich mit einem 3:1-Heimsieg. Simon Wetzel traf in der 22. Minute zunächst für die Gäste, doch Christian Gavric (32.), Dominik Ludwig (47.) und Brikeldo Dashi (75.) drehten die Begegnung zugunsten der Laupheimer. Damit springt Olympia mit 42 Punkten auf Rang drei und setzt im engen Rennen hinter der Spitze ein starkes Zeichen. Wangen bleibt bei 37 Punkten stehen und fällt in einem gedrängten Mittelfeld auf Rang acht zurück.

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Der TSV Riedlingen zeigte Moral und rang den favorisierten FV Rot-Weiß Weiler nach Rückstand noch nieder. Pirmin Fink brachte die Gäste per Foulelfmeter in der 12. Minute in Führung, doch Hannes Schmid drehte die Partie mit seinen Treffern in der 68. und 80. Minute für den TSV. Für Riedlingen ist der Sieg im unteren Tabellenbereich enorm wertvoll, weil die Mannschaft nun 29 Punkte aufweist und vorerst auf Platz 12 vorrückt. Weiler verpasst dagegen die Chance, seine starke Position in der Spitzengruppe zu festigen, und rutscht mit 42 Punkten auf Rang vier ab.

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Der TSV Heimenkirch ging schon in der 8. Minute durch Simon Weber in Führung und nutzte die frühe Überzahl nach der Roten Karte gegen Mark Bukovec in der 10. Minute konsequent. Die weiteren Tore zum 4:0 erzielten Valentin Kirchmann (21.), erneut Simon Weber (42.) und Christian Eberle (52.). Liam Gierer verkürzte in der 67. Minute zwar noch auf 1:4, mehr Widerstand konnte der SV Kressbronn jedoch nicht entwickeln. Für Heimenkirch sind diese drei Punkte im Kampf um den Klassenverbleib von erheblicher Bedeutung, weil die Mannschaft nun bei 28 Zählern steht und nur noch einen Punkt von einem Nichtabstiegsplatz entfernt ist. Kressbronn bleibt mit 18 Punkten auf Platz 16 und steckt nach der 15. Saisonniederlage weiter tief in der Abstiegszone.





