Srbija mit 7:2-Sieg weiter in Topform

Der FC Srbija ZH setzt seine beeindruckende Serie in der 3. Liga, Gruppe 3, fort. Am vergangenen Sonntag bezwang die Mannschaft den FC Altstetten 2 deutlich mit 7:2 und bleibt damit weiterhin Tabellenführer. Mit nun 22 Punkten aus acht Spielen und einem Torverhältnis von 36:9 präsentiert sich Srbija aktuell als stärkstes Team der Liga.

FC Srbija ZH bleibt das Mass aller Dinge – 7:2-Heimsieg gegen Altstetten

Von Beginn an übernahm Srbija die Kontrolle und dominierte das Spieltempo. Bereits nach 6 Minuten traf Ilija Ilic zum 1:0. Nur wenige Minuten später erhöhte Marko Lazic per Kopf nach Vorlage von Lazar Maljkovic auf 2:0 (12.). In der 18. Minute stellte Andrej Vukas, erneut nach Vorarbeit von Maljkovic, mit einem platzierten Schuss auf 3:0.

Altstetten kam in der 28. Minute durch Damiano Paradiso auf 3:1 heran. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Halbzeitpause.





Einwechslungen bringen den Unterschied – zweite Halbzeit wird zur Show





Nach dem Seitenwechsel verkürzte Altstetten per Elfmeter auf 3:2. Doch der FC Srbija reagierte stark – vor allem dank zweier Einwechselspieler, die zur Halbzeit ins Spiel gekommen waren: Stefan Baratovic und Dragan Filic brachten neuen Schwung ins Offensivspiel und waren massgeblich am späteren Torfestival beteiligt.

Ab der 68. Minute übernahm Srbija komplett die Kontrolle und entschied die Partie mit vier weiteren Treffern:

4:2 (68.) – Aleksandar Krizan, Assist: Stefan Baratovic

5:2 (70.) – Dragan Filic, Assist: Aleksandar Krizan

6:2 (75.) – Ivan Mihajlovic, Assist: Lazar Maljkovic

7:2 (81.) – Stefan Baratovic, Assist: Lazar Maljkovic

Baratovic und Filic sorgten nach ihrer Einwechslung nicht nur für Torgefahr, sondern waren an mehreren Treffern direkt beteiligt und verliehen dem Angriffsspiel neue Dynamik.

Tabellenführung gefestigt

Mit diesem klaren Sieg verteidigt der FC Srbija ZH die Tabellenführung und bleibt weiterhin ungeschlagen. Die Mannschaft überzeugt mit Offensivkraft, mannschaftlicher Geschlossenheit sowie starken Impulsen von der Bank – ein deutliches Zeichen für die Tiefe und Qualität im Kader.