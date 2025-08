Zuzenhausen (weiß) muss am Sonntag zu einem dicken Brocken - dem FK Srbija Mannheim. – Foto: Adnan Altinkaya

Srbija Mannheim ist ein richtig dickes Brett für Zuze Badischer Pokal +++ Der FC Zuzenhausen gastiert am Sonntag beim Landesliga-Spitzenteam des FK Srbija Mannheim

Das dritte Pflichtspielwochenende in Folge ist gesichert. Der FC Zuzenhausen hat das geschafft, was sich klassenhöhere Teams in der Vorbereitung immer wünschen. Am Sonntag gastiert der Verbandsliga beim Landesligisten FK Srbija Mannheim in der dritten Runde des badischen Pokals. Anpfiff ist um 17 Uhr, eine vor Zuze-Seite gewünschte Vorverlegung auf Freitagabend scheiterte am Veto der Gastgeber. Es ist das zweite Pokalwochenende, an dem aus dem Sinsheimer Kreis nur Zuze spielt, da alle anderen Mannschaften bereits in Runde eins ausgeschieden sind.

Qualifiziert hat sich der FC dank eines sehr ordentlichen Auftritts bei der SG-SV Lobbach. 6:2 gewann er dort nach 0:2-Rückstand und selbst dieser war in seinem Zustandekommen unglücklich, wie Zuze-Trainer Niklas Kissel versichert: "Wir haben in der ersten Halbzeit ein brutal gutes Spiel gemacht, aber zum einen hat Lobbachs Torhüter Samuel Diarra unfassbar gut gehalten und zum anderen war das erste Gegentor mindestens vier Meter Abseits und das Zweite ein Traumtor, das der Spieler nur einmal in seinem Leben so schießen wird." Nach diesen beiden Rückschlägen antworteten die Grün-Weißen prompt und gingen noch in der ersten Hälfte dank Toren von Nils Reißfelder, Dominik Zuleger und Can-Luca Kilic mit 3:2 in Führung. In den zweiten 45 Minuten schraubten sie das Ergebnis auf 6:2. Den Coach freute es vor allem aus einem Aspekt: "Alle Tore sind über die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, entstanden und die Jungs haben sich auch von dem Rückstand überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen."

Die anstehende Aufgabe schätzt der 29-Jährige als sehr knifflig ein. Er sagt: "Srbija ist für mich der Topfavorit in der Landesliga und für uns ein richtig dickes Brett, das wir bohren müssen." Der Mannheimer Klub hat sich in der Tat sehr gut verstärkt und mit seinem 5:2-Sieg in der zweiten Runde im Lokalderby beim FC Türkspor Mannheim aufhorchen lassen. Bei Zuze fehlen weiterhin die beiden verletzten Neuzugänge Paul Rottmannn und Yannick Schneider. Im Training unter der Woche hat sich Torhüter Fabian Heß leicht verletzt und auch Dennis Bindnagel muss krankheitsbedingt passen. Dafür könnte mit dem zuletzt angeschlagenen Yannick Heinlein ein Routinier zurückkehren.