 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Hans-Peter Hausser

Srbija gewinnt 1:0 gegen Wangen, Blaubeuren baut seine Serie aus

Landesliga Württemberg, Staffel 4: Die Übersicht aller Partien des 15. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Würt. St. 4
Schussenried
Kressbronn
SC Staig
TSV Neu-Ulm

Der FC Blaubeuren hielt seinen bemerkenswerten Lauf im Spiel gegen den SC Staig am Sonntag aufrecht, während der FC Srbija Ulm gegen den FC Wangen einen 1:0-Sieg feiern konnte.

---

Gestern, 14:30 Uhr
SV Mietingen
SV MietingenMietingen
SSG Ulm 99
SSG Ulm 99SSG Ulm 99
1
1
Abpfiff

Gegen den Tabellen­dritten aus Ulm sicherte sich der SV Mietingen einen Punkt. Nach dem Rückstand durch Philipp Strobel (30.) bewahrten die Gastgeber Ruhe und fanden spät eine Antwort durch Robin Ertle (73.) der zum Ausgleich traf. Der SV Mietingen steht nun mit 20 Punkten auf Platz acht und holte sich nach zwei sieglosen Spielen endlich wieder ein kleiner Erfolgserlebnis.
---

Gestern, 14:30 Uhr
TSV 1889 Buch
TSV 1889 BuchTSV Buch
TSV Heimenkirch
TSV HeimenkirchHeimenkirch
3
1
+Video

Der TSV Buch konnte sich durch den Sieg gegen den TSV Heimenkirch mit 20 Punkten auf Rang neun vorarbeiten. Zwar glich Alexander Hartl (34.) die Führung von Julian Kurz (17.) zunächst aus, doch die Hausherren blieben entschlossen und gingen durch Timo Leitner (66.) und Manuel Schrapp (74.) enreut und Führung uns siegten am Ende mit 3:1. Für Heimenkirch setzt sich die schwierige Saison fort, in der Tabelle bleiben sie mit 11 Punkten auf Platz 15.
---

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Neu-Ulm
TSV Neu-UlmTSV Neu-Ulm
TSV Riedlingen
TSV RiedlingenRiedlingen
1
1
Abpfiff

Das Duell der Tabellennachbarn endete mit 1:1. Neu-Ulm (12.) und Riedlingen (13.). Nach dem Führungstreffer durch Daniel Dewein (52.) gelang den Gästen durch Dennis Altergot (73.) der Ausgleich. Riedlingen befindet sich nun mit 16 Punkten auf einem direktem Abstiegsplatz, der TSV Neu-Ulm steht punktgleich auf Platz 13 davor und bleibt auch im siebten Spiel in Folge ohne Dreier.
---

Heute, 14:30 Uhr
FC Srbija Ulm
FC Srbija UlmSrbija Ulm
FC Wangen
FC WangenWangen
1
0
Abpfiff

Der FC Srbija Ulm setzte sich im Duell gegen den FC Wangen durch und schob sich mit nun 20 Punkten auf Rang neun. Das entscheidende Tor für den Gastgeber erzielte Stefan Jankovic in der 78. Minute. Der FC Wangen bleibt mit ebenfalls 20 Punkten auf Rang sieben und steht aufgrund der besseren Tordifferenz vor Srbija.
---

Gestern, 14:30 Uhr
FV Biberach/Riß
FV Biberach/RißFV Biberach
FV Bad Schussenried
FV Bad SchussenriedSchussenried
3
1

Im Kellerduell setzte Biberach, nun Zwölfter, ein klares Zeichen. Zwar gelang Bad Schussenried, weiterhin Tabellenletzter, durch Patrick Baur (26.) der zwischenzeitliche Ausgleich, nachdem Ajdin Durakovic (20.) die Gastgeber früh in Führung gebracht hatte. Doch mit den späten Treffern durch Deniz Baris Mrden (74.) und Axel Durand Sime (86.) stellte Biberach den Heimsieg sicher und konnte erstmals seit langer Zeit die direkte Abstiegszone verlassen.
---

Heute, 14:30 Uhr
FC Blaubeuren
FC BlaubeurenFC Blaubeur.
SC Staig
SC StaigSC Staig
1
0
Abpfiff

Der FC Blaubeuren konnte sein Punktekonte auf 27 hochschrauben und bleibt mit diesem Heimsieg auf Rang vier, punktgleicht mit dem Tabellendritten SSG Ulm. Das einzige Tor des Spiels erzielte Eduart Osmani in der 84. Minute. Für den FCB ist es der neunte Sieg in Folge und das achte Spiel in Serie ohne einen Gegentreffer. Der SC Staig steht nach der Niederlage mit 18 Punkten auf Rang 11 und hat nur noch zwei Punkte Vorsprung zur direkten Abstiegszone.
---

Gestern, 14:30 Uhr
SV Kressbronn
SV KressbronnKressbronn
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
2
3

Kressbronn ging zweimal in Führung, zunächst durch Marko Föger per Strafstoß (51.) und später durch Elias Wiesener (67.). Doch Türkspor, weiter an der Spitze mit nun 32 Punkten, hielt dagegen und drehte durch Ümüt Sönmez (60.), Awet Kidane (78.) und schließlich Onur Mutlu (89.) die Partie. Für Kressbronn dürfte dieser Auftritt Mut für die nächsten Spiele machen, Türkspor setzte dagegen ein Ausrufezeichen im Titelkampf.
---

Gestern, 14:30 Uhr
FV Rot-Weiß Weiler
FV Rot-Weiß WeilerFV Weiler
SV Reinstetten
SV ReinstettenReinstetten
1
1
Abpfiff

Die Partie begann sofort mit einem Paukenschlag, als Matthias Gorgol (1.) Weiler in Führung brachte. Reinstetten belohnte sich im zweiten Durchgang, als Timo Heimpel (77.) zum 1:1 Ausgleich traf. Reinstetten steht mit 23 Punkten weiter auf Platz fünf, punkgleich einen Platz dahinter folgt der FV Weiler. Beide Manschaften bleiben in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen.


Aufrufe: 09.11.2025, 17:30 Uhr
Matthias KloosAutor