SR, PTSV und Kine em sind sich einig. Das war Fußball wie er sein soll

Mit einem Blitzstart gelang es Ardem Ibrahim, einen zuvor toll und mutig abgewerten Schuss per Abstauber in der 2. Spielminute im Tor von PTSV unterzubringen. Leider zeigte sich aber, dass der Mutige Einsatz des Posttorwarts nicht ohne Folgen blieb. Er bekam den Ball bei der Abwehraktion ins Gesicht und musste mit blutiger Nase ausgewechselt werden.

Schon in der 10. Minute konnte Tom Hannig auf 0 zu 2 erhöhen, bevor in der 27. Spielminute dann Abul Rhaman Nasser mit einem schönen Distanzschuss auf 0 zu 3 für die Gastmannschaft traf.

So ging es in die Pause.

Nach der Pause, in dieser ein Doppelwechsel von Frank Ohse vorgenommen wurde, waren es dann allerdings wieder einmal Egoprobleme, die in der 35. den 1 zu 3 Anschlusstreffer ermöglichten.

In der 2. Halbzeit entwickelte sich ein echtes, spannendes Fußballspiel. Zweikämpfe, hohe Laufintensität und schöne Passkombinationen sahen die 25 Zuschauer gerne. In der 48. Minute schnürrte Amir Ibrahim seinen Doppelpack zum 1 zu 4 für die Silberhöher Kids. Kurz vor Schluss, in der 56. Minute stellte PTSV dann den Entstand von 2 zu 4 ein.

Das schönste am ganzen Spiel war, dass alle Kinder mit Freude und Leidenschaft spielten.

Beide Teams wurde unter der Rubrik "besonders faires Verhalten"

Zitat des SR: "Es gab wirklich sehr wenige Fouls. Beide Mannschaften waren sehr Fair, vor allem Kine em und auch wenn es mal ein Foul gab, wurde abgeklatscht und direkt weitergemacht. Wirklich Gut von beiden Teams" Zitat Ende.

Manchmal sind es Kinder, die Erwachsen vormachen was Fußball ausmacht. Damit reiht sich diese Benennung in eine Reihe von Fair Play Meldungen, Kine em betreffend ein.

Wir freuen uns schon auf nächste Saison.

Kine em Halle e.V.