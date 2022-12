SR-Juniors können starken Partner als Premium-Sponsor gewinnen.

SIXT Bayern-Ost, vetr. d. Simsek Deutschland GmbH unterzeichnet 5-Jahresvertrag und unterstützt den Jugendfußball in Straubing

Die „SR-Juniors“ (Das Jugendförderprogramm der 3 Vereine FSV, VfB und Türk Gücü Straubing) konnten mit der Sixt Autovermietung – Bayern Ost einen Top-Premium Sponsor langfristig für ihr Projekt gewinnen.

Sukan Simsek (Geschäftsführer der Simsek Deutschland GmbH, wie auch Leiter der Sixt Autovermietung Bayern-Ost) unterstützt das ambitionierte Team um Thorsten Hauke der SR-Juniors (Fußballstützpunkt Straubing) in den nächsten Jahren in vielen Bereichen. So wird die Simsek Deutschland GmbH mit der Marke SIXT als exklusiv Ausrüster sämtliche Trikot-Sätze, sowie die komplette Teamausrüstung der Mannschaften und Betreuer (Präsentationsanzüge/Taschen etc.) zusammen mit der Firma S&R International Trading GmbH (Geschäftsführer Sukan Simsek und Lennard Johnston) mit bis zu 60% der Anschaffungskosten bezuschussen. Dadurch wird es dem Stützpunkt endlich ermöglicht, innerhalb und außerhalb Straubings, sich mit dem richtigen „Wiedererkennungswert“ zu Präsentieren und als eine Einheit wahrgenommen zu werden. Die Präsentation einer Weltmarke wie „Sixt“ rückt dabei unsere jungen Straubinger Talente zudem in den ihnen gebührenden Fokus.