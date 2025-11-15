v. l. n. r.: Tina Ilg (BSA), Robert Fischer (BSO), Otto Wallner, Christian Fey, Elias Schriefer, Leo Wimmer, Christoph Gerstl, Sebastian Thoma, Simon Leebmann, Maximilian Scheungrab, Bernd Klingbeil, Christoph Stockinger – Foto: SR-Gruppe Passau

SR-Gruppe Passau: Vorstandschaft bleibt komplett im Amt Auch die kommenden vier Jahre wird Simon Leebmann die Passauer Schiedsrichter anführen

Die Hauptversammlung der Schiedsrichtergruppe Passau am gestrigen Freitag stand im Zeichen großer Geschlossenheit und Harmonie. Die wahlberechtigten Mitglieder bestätigten den bisherigen Gruppenschiedsrichterausschuss um Obmann Simon Leebmann geschlossen im Amt. Mit der einstimmigen Wiederwahl für weitere vier Jahre sprachen sie dem gesamten Führungsteam erneut ihr volles Vertrauen aus.

In seinem Rückblick auf die vergangenen Jahre konnte Leebmann eine äußerst positive Bilanz ziehen. Eine der bemerkenswertesten Entwicklungen betrifft die Zahl der aktiven Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter: Von vormals 229 Mitgliedern ist die Gruppe auf heute 315 Unparteiische angewachsen – ein Zuwachs, der im bayernweiten Vergleich hervorsticht und die intensive Nachwuchsarbeit der Passauer eindrucksvoll unterstreicht. Darüber hinaus hat die Schiedsrichtergruppe Passau mit einem besonderen Projekt überregionale Aufmerksamkeit erlangt. Als einzige Gruppe in Bayern gelingt es ihr, eine komplette Kreisklasse – die Kreisklasse Pocking – dauerhaft mit neutralen Schiedsrichterassistenten zu besetzen. Dieses Pilotprojekt stärkt die Qualität der Spielleitungen deutlich und zeigt die organisatorische Leistungsfähigkeit der Passauer Schiedsrichter.

Auch sportlich entwickelte sich die Gruppe kontinuierlich weiter. Zahlreiche junge Talente konnten in den vergangenen Jahren gefördert werden und ihren Weg in höhere Spielklassen antreten. Zu den Aufsteigern in die Verbandsklassen zählen Sebastian Thoma, Maximilian Scheungrab, Elias Schriefer sowie Xaver Scheungrab. Sie stehen exemplarisch für die erfolgreiche Ausbildungs- und Coachingarbeit innerhalb der Gruppe. Zum Abschluss der Versammlung stellte Leebmann das wiedergewählte Führungsteam vor, das die Schiedsrichtergruppe auch in den kommenden vier Jahren leiten wird: Neben ihm selbst als Obmann gehören Christoph Gerstl (Beisitzer), Maximilian Scheungrab (Jugendobmann und Beisitzer), Rainer Garbas (Beisitzer und Einteiler Junioren), Christoph Stockinger (Einteiler Herren und Medienbeauftragter), Sebastian Thoma (Lehrwart), Christian Fey (Coachingbeauftragter), Bernd Klingbeil (Kassier), Leo Wimmer (Lehrteam), Elias Schriefer (Jugendteam), Otto Wallner (Vergnügungswart) sowie Stefan Hartmann (PR und Sponsoring) dem Ausschuss an.