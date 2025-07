SR-Gruppe Passau: 35 Neulinge & Pilotprojekt in KK Pocking

In den vergangenen Wochen wurde ein umfassender Neulingslehrgang durchgeführt, bei dem Lehrwart Sebastian Thoma, Jugendobmann Maximilian Scheungrab und Bezirksligaschiedsrichter Stefan Hartmann die Ausbildung verantworteten. Der Lehrgang war inhaltlich breit aufgestellt und setzte sowohl auf fundierte Theorie als auch auf praxisnahe Schulung. Im Mittelpunkt stand die Regelkunde, wobei besonders auf knifflige Spielsituationen und die aktuelle Regelauslegung eingegangen wurde. Daneben absolvierten die Teilnehmer eine DFB-konforme körperliche Leistungsprüfung sowie kommunikative Einheiten, in denen der Umgang mit Spielern, Trainern und Zuschauern geübt wurde – insbesondere in hitzigen Momenten auf dem Platz. Auch der Einsatz von Körpersprache, die richtige Positionierung und moderne Spielleitungshilfen wurden trainiert.

Noch mehr Aufmerksamkeit dürfte das zweite große Projekt der Passauer Schiedsrichtergruppe auf sich ziehen: Die Kreisklasse Pocking wird ab Sommer 2025 komplett mit neutralen Schiedsrichterassistenten besetzt – ein Novum im bayerischen Amateurfußball. Möglich wurde dies durch die Zustimmung aller Vereine auf der Spielgruppentagung am 5. Juli in Haarbach. Obmann Simon Leebmann zeigt sich stolz: "Dass wir als erste Kreisklasse in Bayern diesen Schritt gehen können, ist ein starkes Zeichen der Zusammenarbeit – sowohl innerhalb unserer Schiedsrichtergruppe als auch mit den Vereinen." Einen entscheidenden Anteil am Zustandekommen hatte auch Spielleiter Wolfgang Heyne, der das Projekt aktiv begleitete und unterstützte.





Die Kreisklasse Pocking ist ohnehin ein Aushängeschild für den regionalen Fußball. Mit ihren zahlreichen Derbys, einer starken Rivalität zwischen den Vereinen und oft hohen Zuschauerzahlen gehört sie zu den publikumswirksamsten Ligen Niederbayerns. Genau hier setzt das Projekt an: Durch die Einführung neutraler Linienrichter können vor allem Abseitssituationen zuverlässig bewertet, die Spielleitung objektiver gestaltet und die Akzeptanz bei Spielern und Fans gesteigert werden. "Auch taktisch eröffnet sich für Mannschaften mehr Spielraum – auf Abseits zu spielen wird nun zur echten Option", heißt es in der von der SR-Gruppe Passau verschickten Medienmitteilung.







Ein zusätzlicher Vorteil: Das Projekt bringt auch pädagogischen Mehrwert für die Schiedsrichterausbildung. Junge und neu ausgebildete Spielleiter erhalten die Möglichkeit, als Assistenten an der Seite erfahrener Kreisklassen-Schiedsrichter zu fungieren. So können sie direkt in der Praxis lernen, wertvolle Einblicke gewinnen und ihr eigenes Können gezielt weiterentwickeln. Ein gegenseitiger Lerneffekt, der die Qualität der gesamten Gruppe hebt. Die Kosten des Projekts werden gemeinsam von den Vereinen und der Schiedsrichtergruppe Passau getragen. Die Umsetzung wird eng begleitet und zum Saisonende gründlich evaluiert. Ziel ist es, bei erfolgreichem Verlauf mittelfristig weitere Spielklassen mit neutralen Assistenten auszustatten. "Wir wollen den Vereinen damit auch etwas zurückgeben“, so Leebmann. „Sie haben uns in der Schiedsrichtergewinnung tatkräftig unterstützt – jetzt ist es an uns, mit Qualität und Initiative etwas beizutragen.“





Vorbereitungen laufen auf Hochtouren





Um einen bestmöglichen Start in das Pilotprojekt zu gewährleisten, laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Am 20. Juli 2025 finden eigens dafür zwei zentrale Fortbildungsmaßnahmen statt: ein Lehrgang für alle Kreisklassen-Schiedsrichter sowie ein spezieller Assistentenlehrgang. Ziel ist es, alle Beteiligten technisch, taktisch und regelkundlich optimal auf die neue Herausforderung vorzubereiten. Als sichtbares Zeichen der besonderen Rolle erhalten alle für die Kreisklasse qualifizierten Schiedsrichter zudem ein eigens angefertigtes Brustwappen, das bei den Spielen getragen wird. Es soll nicht nur die Zugehörigkeit zum Projekt sichtbar machen, sondern auch die Wertschätzung für den Einsatz der Schiedsrichter ausdrücken. Mit der erfolgreichen Ausbildung von 35 neuen Schiedsrichtern und dem Start des Pilotprojekts in der Kreisklasse Pocking wird deutlich: Der Fußball in der Region lebt – und seine Schiedsrichter treiben die Entwicklung aktiv mit voran.