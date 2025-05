SpVgg Zolling steigt ab – Kampf um die Relegationsplätze weiterhin offen

Damit geht Marzling als Zweiter in den letzten Spieltag. Die SpVgg Zolling ist nach dem 1:1-Unentschieden gegen den SVM offiziell in die A-Klasse abgestiegen.

SpVgg Zolling – SV Marzling 1:1 (0:0). Dieses Spiel hätten eigentlich beide Mannschaften gewinnen müssen. Zolling brauchte drei Punkte für ein neuerliches Endspiel um den Klassenerhalt am letzten Spieltag, und Marzling musste mit einem Sieg den zweiten Platz verteidigen. In der ersten Hälfte waren die Gäste feldüberlegen, kamen aber nicht wirklich zu großen Torchancen. Nach dem Seitenwechsel liefen die Zollinger dann einen starken Angriff, bei dem Linus Schulz das 1:0 erzielte (56.). In der 83. Minute glich Tobias Duffner per Foulelfmeter aus. Für Marzlings Coach Jochen Jürgens war das folgerichtig, weil es die dritte potenzielle Elfmetersituation binnen weniger Minuten war. Der Zollinger Trainer Thomas Brandmaier bedauerte, dass es vor dem Elfer einen Abstoß statt Eckball hätte geben müssen. Nach dem Ausgleich gaben die Marzlinger Vollgas und hatten noch drei Chancen zum Siegtor. „Natürlich ist es traurig“, sagte nach dem Abstieg der Zollinger Coach Thomas Brandmaier. „Aber es gibt auf der Welt gerade ganz andere Dinge, über die man sich mehr Sorgen machen muss.“ Der Trainer macht weiter und möchte mit einem Neuaufbau die Ampertaler zurück in die Kreisklasse führen.

TSV Paunzhausen – SV Hörgertshausen 1:1 (0:1). Eine Stunde nach dem Marzlinger Patzer spielte Hörgertshausen und ging durch einen Konter kurz vor der Pause in Führung (Luis Buchner, 45.+1). Die Führung ging auch in Ordnung, weil sich Paunzhausen schwer tat. Am Vortag hatten zwei Spieler den 30. Geburtstag gefeiert, und da kamen schlappe 300 Partygäste. Trotz der schweren Beine schenkten die Hausherren nichts her und arbeiteten defensiv stabil. Eigentlich hätten die Hörgertshausener auf 2:0 stellen müssen, sie trafen aber nur die Latte, und auch der Nachschuss auf das leere Tor ging daneben. In der 87. Minute schossen die Paunzhausener in Person von Kilian Bauer den SVH dann wieder runter von Platz zwei.

SGT Istanbul Moosburg – FC Neufahrn 0:1 (0:0). Alfred Hitchcock hätte den Spielplan der Kreisklasse nicht besser planen können. Beide Teams lieferten sich ein Abstiegsendspiel, nachdem der Verlierer auf dem Relegationsplatz in die letzte Runde geht. Das Unentschieden hätte den Moosburgern geholfen, und es war ganz nah. Erst in der 82. Minute gelang dem FCN durch Nico Plattenhardt das erlösende Tor. Die beiden Mannschaften lieferten sich eine Partie mit offenem Visier und vielen Torszenen. Istanbul Moosburg hatte ein Chancenplus in dem Abstiegskracher, in dem beide Torhüter Höchstform erreichten und sehenswerte Paraden ablieferten. Neufahrn kann mit einem Sieg gegen die bereits abgestiegene SpVgg Zolling nun den direkten Klassenerhalt schaffen.