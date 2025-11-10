SpVgg Zolling scheitert an Außenseiter BC Attaching II

VfR Haag – SG Tegernbach/Rudelzhausen 2:2 (1:1). Eigentlich hätte seine Truppe gegen die SG sogar gewinnen müssen, meinte Haags Trainer Florian Leiner nach der Partie: „Wir hatten deutlich mehr Ballbesitz in der ersten Hälfte und haben trotz diverser Ausfälle guten Fußball gespielt.“ Leiner sah gute Torchancen zum 3:1 oder später zum 3:2: „Da sind wir alleine vorm gegnerischen Kasten aufgetaucht, haben aber leider vergeben.“ Trotz des verpassten Erfolgs sah der Coach im spielerischen Bereich deutliche Fortschritte. Tore: 1:0 Tobias Schwaiger (15.), 1:1 Eric Plachetka (24.), 2:1 Marco Schreiner (47./FE), 2:2 Martin Boche (66.).

Einen Spieltag der Überraschungen gab es in der A-Klasse 6. Spitzenteam SpVgg Zolling unterlag beim BC Attaching II und verpasste dadurch den Sprung an die Spitze. Die SG Tegernbach/Rudelzhausen schaffte ebenfalls keinen Sieg, die Partie des Vierten in Haag endete Unentschieden.

BC Attaching II – SpVgg Zolling 1:0 (1:0). Über das Ergebnis könne er nicht meckern, meinte der zufriedene BCA-Trainer Thomas Stampfl. Gegen das Spitzenteam sei die Führung zur Pause absolut verdient gewesen. „Im zweiten Abschnitt hatte Zolling zwar gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, kam aber kaum zu zwingenden Möglichkeiten.“ Dabei startete Attaching II praktisch ohne etatmäßigen Innenverteidiger. Umso bemerkenswerter sei die Leistung, betonte Stampfl. Tor: 1:0 Lazar Mijovic (27.).

SC Kirchdorf II – FC Moosburg II 2:5 (2:1). Richtig bedient zeigte sich SCK-Trainer Severin Reinmoser nach der Pleite gegen das Schlusslicht: „Schon im letzten Jahr hat Moosburg II gegen uns den ersten Saisonsieg geholt, diesmal leider wieder.“ Dabei habe sein Team verdient mit 2:0 geführt und hätte noch weitere Tore schießen müssen. Nach dem „blöden“ 2:1 vor der Pause sei seine Truppe im zweiten Abschnitt allerdings unerklärlicherweise eingebrochen. „Dafür fehlen mir die Worte“, schimpfte Reinmoser hinterher. Bei Moosburg II ragte Noah Thalpe Liyanage mit einem Viererpack heraus. Tore: 1:0 Florian Steinberger (18.), 2:0 Philip Czypull (30.), 2:1/2:3/2:4/2:5 Noah Thalpe Liyanage (45./61./81./90.), 2:2 Bernhard Hobmaier (55.).

SVA Palzing II – SC Oberhummel 1:4 (1:2). Absolut verdient sei der Sieg gewesen, betonte SCO-Trainer Anton Hirschfeld. Seine Truppe habe „herausragend“ verteidigt und neben dem Gegentor nur noch einen weiteren gefährlichen Schuss zugelassen. Nach vorne habe man Kampfgeist und Laufbereitschaft an den Tag gelegt und sich die Tore zudem schön herausgespielt. Mit jetzt 23 Punkten aus zehn Spielen zeigte sich der Coach mehr als zufrieden. Tore: 1:0 Leon Marvin Steinkühler (10.), 1:1 Dennis Baumgartner (13./FE), 1:2/1:4 Thomas Geltinger (34./74.), 1:3 Felix Oberhauser (70.).

SV Oberhaindlfing – SG Eichenfeld 1:1 (0:1). Seine Truppe habe gedrückt und das Spiel bestimmt, meinte SVOA-Trainer Norbert Vogler anschließend. Er lobte die Gäste jedoch für ihre starke Abwehrarbeit: „Sie haben kaum etwas zugelassen.“ Immer wieder sei ein SGE-Verteidiger mit dem Fuß oder einem anderen Körperteil zwischen Ball und Tor gekommen. „Sie waren einfach stabil, da haben wir keine Lücke gefunden“, sagte der Coach anerkennend. Immerhin schaffte man noch den Ausgleich, letztlich sei es laut Vogler eine einigermaßen verdiente Punkteteilung gewesen. Tore: 0:1 Markus Ujwari (44.), 1:1 Stefan Betzenbichler (77.).