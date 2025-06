SpVgg Zella/Loshausen sichert Aufstieg in die Kreisoberliga

Die Gäste gingen zunächst durch Jannis Lemke in der 24. Minute durch einen Foulelfmeter in Führung. Noch vor der Pause glich Patrick Friedrich in der 43. Minute für Zella/Loshausen aus. In der 78. Minute sorgte schließlich Alexander Topitsch für das viel umjubelte 2:1 und den Aufstieg.



Mit einem Gesamtergebnis von 4:3 aus beiden Partien zieht die SpVgg Zella/Loshausen in die Kreisoberliga ein. Spieler und Fans feierten den Erfolg ausgelassen, während die SG Geismar/Züschen trotz engagierter Leistung leer ausging.