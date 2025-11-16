 2025-10-30T14:25:35.653Z

SpVgg Zella/Loshausen II erhält Sieg nach Spielwertung

Das für den 9. November angesetzte Meisterschaftsspiel der Kreisliga B3 zwischen der SG Di/Na/Tro II und der SpVgg Zella/Loshausen II, das auf dem Platz mit einem 3:3 endete, ist nun offiziell zugunsten der Gäste gewertet worden. Grund für die Entscheidung: Bei den Gastgebern kam ein Spieler zum Einsatz, der nach Prüfungen als nicht einsatzberechtigt eingestuft wurde.

Die Partie wird entsprechend der Spielwertung mit 3:0 Toren und drei Punkten für die SpVgg Zella/Loshausen II geführt. Damit ersetzt die offizielle Wertung das sportliche Ergebnis und hat unmittelbare Auswirkungen auf die Punktezählung in der Tabelle der Kreisliga B3.

