Spvgg. Wutöschingen setzt im Gastspiel gegen Rheintal auf Sieg

Thomas Halmer hat mit der Spvgg. Wutöschingen die vorderen Plätze der Kreisliga A Ost im Visier. – Foto: Privat

In der Kreisliga A, Staffel Ost, drängen sich hinter dem Spitzenreiter Erzingen aktuell gleich drei punktgleiche Verfolger. Dazu gehört auch die Spvgg. Wutöschingen auf Rang vier. Am Sonntag versucht die Mannschaft von Thomas Halmer, den SV Rheintal im direkten Duell zu bezwingen und vom dritten Platz zu stoßen. Im Spieltagtipp spricht der Coach über seine Ziele.

Thomas Halmer: Eigentlich sehr zufrieden – abgesehen von dem Spiel in Jestetten (1:5). Man kann und darf verlieren, aber es kommt auf die Art und Weise an. Wir haben gegen Jestetten nicht gut performt und haben dort unser Spiel nicht auf den Platz gebracht. Insgesamt bin ich aber mit den drei Siegen aus vier Spielen sehr zufrieden.

Eine hohe Niederlage wie gegen Jestetten kann auch lehrreich sein, so unangenehm die Lektion selbst auch ist. Welche Lehren haben Sie aus der Niederlage ziehen können?

Halmer: Es war ein Superbeispiel: Wenn wir unser Spiel nicht durchziehen und nur ein paar Prozentpunkte fehlen und dann die Konzentration noch nachlässt, wird es immer schwer. Weiterlesen: Thomas Halmer, Spvgg. Wutöschingen: "Wir wollen Rheintal ärgern" (BZ-plus)