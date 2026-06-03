SpVgg Wildenroth: „Wir fahren mit einer breiten Brust nach Maisach"

Nils Hufschlag (l.) und Ender Dag von der SpVgg Wildenroth. – Foto: Hans Kürzl

Der SC Maisach empfängt am Mittwochabend um 18.30 Uhr die SpVgg Wildenroth im Hinspiel der Relegation zur Zugspitz-Kreisliga.

„Wir fahren mit einer breiten Brust nach Maisach“, sagte Wildenroths Trainer Nils Hufschlag. Er sieht bei seiner Mannschaft einen „mentalen Vorteil“. Schließlich habe sich die Spielvereinigung in der Kreisklasse einen starken zweiten Platz erspielt und „einen ambitionierten SC Fürstenfeldbruck hinter uns gelassen“, sagte Hufschlag.

Unterschiedlicher könnte die Gefühlslage vor dem Relegationsduell zwischen dem SC Maisach und der SpVgg Wildenroth kaum sein. Auf der einen Seite steht der frühere Bezirksligist, der den Absturz in die Kreisklasse verhindern muss. Auf der anderen Seite kommt der Herausforderer aus dem Brucker Hinterland, der nach 17 Jahren die Rückkehr in die Kreisliga anstrebt. Das Hinspiel findet am Mittwochabend um 18.30 Uhr in Maisach statt, die Entscheidung fällt am Samstag.

Wildenroth setzt auf seine Stärken

Der Respekt vor dem SC Maisach sei dennoch groß. Verstellen will sich Wildenroth aber nicht: „Wir wollen unseren Fußball spielen.“

Maisach ist nach drei Niederlagen in Folge noch auf den Abstiegsrelegationsplatz abgerutscht. Trainer Thomas Stehle gibt sich trotzdem zuversichtlich. „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe sein“, sagte der 49-Jährige.

Maisach trotzt dem Negativlauf

Trotz des Negativlaufs sieht er seine Mannschaft gerüstet. „Wir sind der Kreisligist.“ Auch der Respekt vor Wildenroth sei da. Für Stehle ist es die erste Abstiegsrelegation seiner Laufbahn als Spieler oder Trainer.