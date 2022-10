SpVgg weiterhin nicht zu Stoppen

Am 8. Spieltag der Kreisklasse empfing die SG SpVgg Neukirchen-Balbini die SG Wernberg/Weihern am heimischen Sportplatz an der Fronauer Straße.

Neben der weiterhin verletzten Lara Schall, musste das Team diesmal auch auf Sebastian Kopp und Fynn Fleischmann verzichten.

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart in die Begegnung. In der 4. Spielminute kam der Ball von Bastian Schall zu Julian Hermann, dieser schüttelte auf dem linken Flügel seinen Verfolger ab und traf mit einem strammen Schuss zur frühen 1:0 Führung.

Auch in der Folgezeit blieb die SpVgg am Drücker, in der 11. Minute scheiterte Marius Franke mit einem Abschluss am gegnerischen Torhüter. Wenig später war es erneut der heute stark auftrumpfende Marius Franke, der den Ball von halblinks an die Unterkante der Latte nagelte, von dort sprang der Ball allerdings wieder zurück ins Spielfeld.

Und weiter ging es mit dem Alu-Pech für die SpVgg. In der 19. Minute hämmerte Tobias Gleißner einen Freistoß an den Querbalken, der Abpraller fiel Marius Franke vor die Füße, doch auch dessen Abschluss aus kurzer Distanz ging genau an die Latte.

Nach einer guten halben Stunde dann das verdiente 2:0 für den Tabellenführer, nach schönem Doppelpass zwischen Marius Franke und Tobias Gleißner vollendete dieser mit einem platzierten Abschluss.

Die Gäste aus Wernberg kamen kurz vor der Pause zur Ersten großen Torchance, nach einer schönen Kombination über die rechte Seite ging ein Schuss des Angreifers jedoch nur an den Außenpfosten.

Ansonsten hatte SpVgg-Torhüter Bastian Haimerl einen ruhigen Abend, auch weil das Abwehrtrio um Moritz Bauriedl, Jonas Porsch und Maximilian Baumer sowie Abräumer Max Meier kaum nennenswerte Chancen zuließen.