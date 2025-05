Der U23 der SpVgg SV Weiden fehlt noch ein Punkt zur sicheren Relegation. – Foto: Verein

SpVgg Weiden II auf Kurs Relegation – WiWa muss nachsitzen Bezirksliga Nord, der Samstag: Wasserwerkler behaupten sich in Raindorf knapp +++ Nebenkriegsschauplätze in Etzenricht interessanter als das Spiel per se +++ Arnschwang gleich in letzter Sekunde aus

In der Bezirksliga Nord steht die SpVgg SV Weiden II kurz darauf, sich das Ticket für die Relegation zur Landesliga zu sichern. Nachdem der FC Wernberg tags zuvor vorgelegt hatte, zogen die Rodler-Mannen nach. Sie gewannen ihr Auswärtsmatch beim FC Raindorf nach großem Kampf mit 2:1. Am letzten Spieltag reicht der SpVgg SV ein Punkt gegen Hahnbach, um sicher in die Relegation einzuziehen. Standesgemäß mit 5:0 behauptete sich Meister TuS Schnaittenbach im letzten Saisonheimspiel gegen Absteiger TuS Schnaittenbach. Derweil muss die SpVgg Willmering-Waffenbrunn sicher in die Abstiegs-Relegation, da sie ihre Auswärtsaufgabe bei Weiden-Ost mit 0:5 in den Sand setzte.



Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Für beide Seiten war das Spiel nicht mehr das wichtigste. Es waren eher die Nebenkriegsschauplätze, die wirklich interessant waren. Schön war, dass uns Schnaittenbach solch einen Empfang mit Geschenk bereitet hat. Außerdem freut es mich, dass Nick Sperlich nach einer einjährigen Verletzungspause wieder spielen konnte. Das Spiel an sich war recht einseitig. Wir haben unsere Tore gemacht, Schnaittenbach dagegen gearbeitet. Am Ende war das Ergebnis zweitrangig. Ich hoffe, dass die sympathischen Schnaittenbacher wieder gut auf die Beine kommen. Wir konnten einen guten Heim-Abschluss feiern.“







Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und verdient mit 2:0 geführt. In der zweiten Halbzeit haben wir leider etwas den Faden verloren und Probleme gehabt gegen eine gute Raindorfer Mannschaft. Wobei man sagen muss, dass wir seit Wochen sehr intensiv im Trainingsbetrieb sind, weshalb dies auch völlig okay ist. Wir können jetzt schon stolz sein auf alles Geschaffte in dieser Saison – und wollen es nächsten Samstag gegen eine gute Hahnbacher Mannschaft vergolden.“







Christian Ranzinger (Trainer DJK Arnschwang): „Heute sind wir leider zu spät aufgewacht. Wir haben 70 Minuten lang keinen guten Fußball gespielt und haben es Schlicht relativ einfach gemacht. Durch die Einwechslungen sind wir etwas besser ins Spiel gekommen und haben nochmal alles probiert. Zum Schluss raus haben wir noch zwei Tore gemacht. Am Ende des Tages ist das Unentschieden gerecht. Leider nur ein Unentschieden, weil definitiv mehr drin gewesen wäre – wenngleich wir die ersten 70 Minuten verschlafen haben.“