SpVgg Vreden: Top-Scorer verabschiedet sich im Sommer

Viele Jahre war Julius Gerster in seiner Heimat der Top-Torjäger des Landesligisten Westfalia Gemen, bei dem er seit der B-Jugend ausgebildet wurde. Nach schwierigen ersten Seniorenjahren während der Corona-Pandemie ging sein Stern in der Spielzeit 2021/22 auf. In dreieinhalb Jahren schoss er 84 Landesliga-Tore und war unumstrittener Leistungsträger.

Höherklassige Angebote schlug er lange aus, bis Ende November 2024 die SpVgg Vreden anklopfte und ihn überzeugen konnte. Vor einem Jahr ging er das Abenteuer Oberliga ein. Heute kann man sagen, dass es der absolut richtige Schritt war. Der Angreifer hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die Münsterländer eine positive Rückrunden-Bilanz 2024/25 einfuhren und nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun hatten. Auch in der laufenden Spielzeit ist Gerster nach Maximilian Hinkelmann der Top-Scorer seiner Mannschaft, so dass er aktuell auf 25 Scorerpunkte in 33 Partien (14 Tore, elf Assists) im Kalenderjahr 2025 zurückblicken kann.

Doch nun steht fest, dass sich die SpVgg Vreden für die Spielzeit 2026/27 nach Ersatz umsehen muss. Gerster hat die Vertragsverlängerung ausgeschlagen und wird eine Fußball-Pause einlegen.