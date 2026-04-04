SpVgg Vreden: Ex-NLZ-Keeper von Frankfurt soll Konkurrenzkampf erhöhen

Die SpVgg Vreden geht mit einem nahezu komplett neu zusammengestellten Torwartteam in die neue Saison. Als Fels in der Brandung und seit 2022 unangefochtene Nummer eins bleibt Tom Breuers im Kasten der Münsterländer, bekommt ab Sommer aber neue Herausforderer.
Durch die Abgänge von Phil Strugala, der sich bereits im Winter dem Ligakonkurrenten TuS Hiltrup angeschlossen hat, und Noel Oellerich, der den Club zum Saisonende in noch unbekannte Richtung verlassen wird, werden in Vreden zwei Kaderplätze hinter Stammkeeper Breuers frei. Eine Lücke wird intern durch den aufrückenden U19-Torwart Felix Schmidke geschlossen. Die andere füllt ein Neuzugang aus der Bezirksliga.
Von der TSG Dülmen wird Roman Johannemann ins Hamaland-Stadion wechseln. Der 20-Jährige stammt ursprünglich aus Frankfurt am Main und spielte für zwei Jahre auch im Nachwuchsleistungszentrum für Eintracht Frankfurt. Im Sommer 2024 nahm Johannemann dann ein Jura-Studium in Münster auf und schloss sich nach Jahren in der Jugend von Rot-Weiß Frankfurt der TSG an, für die er in der abgelaufenen Saison zwölf Spiele in der Landesliga bestritt.
"Mein Vater war früher auch Torwart und hat, wie ich jetzt, in Münster studiert. Zu Oberligazeiten hat er ebenfalls für die TSG Dülmen gespielt, dadurch kam der Kontakt vor etwa zwei Jahren zustande", erklärt Johannemann in der "Münsterlandzeitung". Zu Juniorenzeiten habe er auch Angebote von Darmstadt 98, Wehen Wiesbaden und dem 1. FC Nürnberg erhalten, habe sich aber erst einmal auf seine Ausbildung konzentrieren wollen.
Im Mai letzten Jahres zog sich Johannemann einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu, der erst im Januar auskuriert werden konnte. Seitdem wartet er noch auf den ersten Pflichtspieleinsatz in der laufenden Spielzeit. Mit der TSG wurde man sich einig, im Sommer getrennte Wege zu gehen. Dülmens Spielertrainer Marvin Möllers, der selbst von 2015 bis 2018 für die SpVgg spielte, stellte schließlich den Kontakt zwischen Johannemann und Vreden her.
"Roman hat uns sportlich und auch im zwischenmenschlichen Bereich überzeugt. Seine Vorstellungen und die Erwartungen, die wir an ihn stellen, passen zusammen", sagt Vredens Torwart-Trainer Steffen Warneke, der sich durch die Verpflichtung Johannemanns positive Effekte für sein Training erhofft. "Klar ist es nicht leicht, an Tom vorbeizukommen. Aber wir sehen einen offenen Konkurrenzkampf und erhoffen uns, dass Roman Tom ein bisschen unter Druck setzen kann. Für Felix wird es erst mal darum gehen, in Ruhe im Seniorenbereich anzukommen."