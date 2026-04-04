SpVgg Vreden: Ex-NLZ-Keeper von Frankfurt soll Konkurrenzkampf erhöhen Der Oberligist stellt sich auf der Torhüterposition in zwei von drei Fällen neu auf. von red · 04.04.2026, 12:25 Uhr · 0 Leser

Roman Johannemann spielte bis 2024 für RW Frankfurt gegen Teams wie Darmstadt 98, Kickers Offenbach oder FSV Frankfurt. – Foto: Mara Wolf

Die SpVgg Vreden geht mit einem nahezu komplett neu zusammengestellten Torwartteam in die neue Saison. Als Fels in der Brandung und seit 2022 unangefochtene Nummer eins bleibt Tom Breuers im Kasten der Münsterländer, bekommt ab Sommer aber neue Herausforderer.

Durch die Abgänge von Phil Strugala, der sich bereits im Winter dem Ligakonkurrenten TuS Hiltrup angeschlossen hat, und Noel Oellerich, der den Club zum Saisonende in noch unbekannte Richtung verlassen wird, werden in Vreden zwei Kaderplätze hinter Stammkeeper Breuers frei. Eine Lücke wird intern durch den aufrückenden U19-Torwart Felix Schmidke geschlossen. Die andere füllt ein Neuzugang aus der Bezirksliga. Von der TSG Dülmen wird Roman Johannemann ins Hamaland-Stadion wechseln. Der 20-Jährige stammt ursprünglich aus Frankfurt am Main und spielte für zwei Jahre auch im Nachwuchsleistungszentrum für Eintracht Frankfurt. Im Sommer 2024 nahm Johannemann dann ein Jura-Studium in Münster auf und schloss sich nach Jahren in der Jugend von Rot-Weiß Frankfurt der TSG an, für die er in der abgelaufenen Saison zwölf Spiele in der Landesliga bestritt.

Roman Johannemann wechselt zur SpVgg Vreden. – Foto: Mara Wolf

"Mein Vater war früher auch Torwart und hat, wie ich jetzt, in Münster studiert. Zu Oberligazeiten hat er ebenfalls für die TSG Dülmen gespielt, dadurch kam der Kontakt vor etwa zwei Jahren zustande", erklärt Johannemann in der "Münsterlandzeitung". Zu Juniorenzeiten habe er auch Angebote von Darmstadt 98, Wehen Wiesbaden und dem 1. FC Nürnberg erhalten, habe sich aber erst einmal auf seine Ausbildung konzentrieren wollen.