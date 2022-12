SpVgg Vreden: Ex-Bochum-Jugendspieler kommt aus Rheine Oberligist SpVgg Vreden hat vom Ligarivalen FC Eintracht Rheine den 19-jährigen Robin Schultealbert unter Vertrag genommen.

Der Youngster kam im Sommer aus der Bundesliga-U19 des VfL Bochum zum FC Eintracht Rheine und absolvierte 13 Einsätze in der Hinrunde. An sich kein schlechter Wert, bei genauerem Hinsehen handelt es sich dabei aber nur um zwei Startelfeinsätze. Ansonsten war der Mittelfeldspieler immer nur ein Kandidat für den letzten Wechsel der Partie in den Schlussminuten, so dass insgesamt nur 223 Einsatzminuten zusammen gekommen sind.