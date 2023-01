SpVgg Vreden: "100.000€-Mann" aus Almelo verpflichtet Oberligist SpVgg Vreden hat den angekündigten zweiten Winterneuzugang präsentiert.

Es blieb jedoch bei vier Kurzeinsätzen in der Saison 2020/21, die Karriere geriet ins Stocken. In der vorigen Saison spielte Agca, der seine Jugend beim FC Twente Enschede verbracht hat, nur noch in der U21 von Hercales Almelo in der Niederländischen Nachwuchsliga.

„Beim Probetraining im vergangenen Jahr haben wir uns bereits ein Bild von ihm machen können. Er ist gleich gut im Team aufgenommen worden. Er ist ein Fußballer, der durch seine Fertigkeiten heraussticht. Er will sich bei uns zeigen und für den deutschen und niederländischen Fußball empfehlen. Das kann er bei uns, hier ist er gut aufgehoben", freut sich Vredens Vorsitzender Christoph Kondring in der Lokalpresse "Westfälische Nachrichten" über den Neuzugang.

Auch Coach Engin Yavuzaslan bezeichnet Agca als "Glücksgriff": " Er ist ein technisch sehr feiner und sehr spielintelligenter Fußballer. Es ist ein Genuss zu sehen, wie sauber er spielt. In Almelo hat Rohat als junger Spund Lehrgeld gezahlt. Das passiert. Jetzt will er wieder durchstarten, sich wieder empfehlen, erneut Anlauf für den Sprung in den Profifußball nehmen. Dafür muss er fit sein, muss er Spielpraxis bekommen. Er hatte auch Profi-Angebote aus osteuropäischen Ligen vorliegen. Zum Glück hat er sich für uns entschieden. Ich sehe das als Win-Win-Situation für beide Seiten."