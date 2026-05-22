Spvgg. Utzenfeld und FC Schönau II bilden Spielgemeinschaft

Die Spvgg. Utzenfeld und der FC Schönau II werden ab der Saison 2026/27 als Spielgemeinschaft in der Kreisliga B an den Start gehen. "Nach vielen konstruktiven und vertrauensvollen Gesprächen zwischen den Verantwortlichen beider Vereine wurde nun der Grundstein für eine sportlich und organisatorisch starke Zusammenarbeit gelegt", heißt es in der Mitteilung des FC Schönau.
Die zweite Mannschaft des FCS spielt in der Kreisliga B, Staffel II. Die Utzenfelder hatten sich 2022 aus der B-Klasse zurückgezogen und spielen seitdem in der Kreisliga C (zunächst Staffel III, seit 2024 in der Staffel II). Den Trainerposten hat die neue Spielgemeinschaft bereits besetzt. "Mit Willi Karle konnte ein engagierter und erfahrener Trainer für die neue SG gewonnen werden." Derzeit betreut Karle noch die Verbandsliga-Fußballerinnen der SG Hausen-Nollingen, hatte derweil seinen Abschied zum Saisonende nach einem Amtsjahr bereits vor geraumer Zeit bekannt gegeben.
"Beide Vereine verbindet nicht nur die geografische Nähe, sondern auch die gemeinsame Überzeugung, dass man durch Zusammenarbeit neue Möglichkeiten schaffen kann. Ziel der SG ist es, die Kräfte zu bündeln und langfristig stabile Strukturen für den aktiven Fußball in beiden Vereinen zu schaffen", so die Schönauer weiter. "Die Vorfreude auf das gemeinsame Projekt ist auf beiden Seiten groß – jetzt gilt es, gemeinsam anzupacken und die neue SG mit Leben zu füllen!"