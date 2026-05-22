Spvgg. Utzenfeld und FC Schönau II bilden Spielgemeinschaft

Derzeit sind die Fußballer der Spvgg. Utzenfeld noch solo unterwegs, ab der kommenden Saison kicken sie in einer Spielgemeinschaft mit der zweiten Mannschaft des FC Schönau. – Foto: Matthias Konzok

Die Spvgg. Utzenfeld und der FC Schönau II werden ab der Saison 2026/27 als Spielgemeinschaft in der Kreisliga B an den Start gehen. "Nach vielen konstruktiven und vertrauensvollen Gesprächen zwischen den Verantwortlichen beider Vereine wurde nun der Grundstein für eine sportlich und organisatorisch starke Zusammenarbeit gelegt", heißt es in der Mitteilung des FC Schönau.

Die zweite Mannschaft des FCS spielt in der Kreisliga B, Staffel II. Die Utzenfelder hatten sich 2022 aus der B-Klasse zurückgezogen und spielen seitdem in der Kreisliga C (zunächst Staffel III, seit 2024 in der Staffel II). Den Trainerposten hat die neue Spielgemeinschaft bereits besetzt. "Mit Willi Karle konnte ein engagierter und erfahrener Trainer für die neue SG gewonnen werden." Derzeit betreut Karle noch die Verbandsliga-Fußballerinnen der SG Hausen-Nollingen, hatte derweil seinen Abschied zum Saisonende nach einem Amtsjahr bereits vor geraumer Zeit bekannt gegeben.