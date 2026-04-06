Spvgg Untermünstertal wartet weiter auf den ersten Sieg 2026

– Foto: Daniel Thoma

Der SV Tunsel setzte sich völlig verdient gegen das Kellerkind durch. Mit den ersten zwei Torschüssen erzielten die Gastgeber zwei Treffer. In der Folge zeigten sich die Gastgeber deutlich weniger effizient und ließen bereits vor der Pause zahlreiche Großchancen aus. Nach dem Seitenwechsel gestalltete sich die Partie auf mäßigem Niveau ausgeglichener. Das 4:1 war letztlich ein glanzloser Pflichtsieg für den SV Tunsel.

Die Trainerstimmen: Christoph Schmidthäusler (SV Tunsel): "Wir sind gut reingekommen und haben uns viele Torchancen erarbeitet. Wir hätten zur Halbzeit auch deutlicher führen können. Nach der Pause war das Spiel zerfahren. Wir bekomen dann aus dem Nichts das 1:3. Wir hatten insgesamt Chancen auf sieben, acht Tore. Wir wollen so lange wie möglich oben mitspielen."