Spvgg. Untermünstertal - VfR Merzhausen 2:4 (2:1)

Trotz einer 2:1-Halbzeitführung (Tore durch Tobias Pfefferle und Linus Pfefferle) musste unsere Mannschaft am Ende eine Niederlage einstecken.

Lange Zeit konnte unsere Mannschaft die Partie offen gestalten, doch in den letzten 30 Minuten gingen der Heimelf sowohl die Kräfte als auch die Alternativen aus und der VfR Merzhausen machte den Sieg am Ende doch noch klar.

Ein weiterer Wermutstropfen war die Verletzung in der 67. Minute von Jonas Stiegeler, welchem in einem Zweikampf die Kniescheibe herausgesprungen ist. Er musste dadurch verletzt das Spielfeld verlassen.

Wir wünschen Jonas natürlich eine schnelle Genesung!