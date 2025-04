Spvgg. Untermünstertal verlängert mit Trainer Christian Sayer

Wie die Spvgg. Untermünstertal mitteilt, freut sich die sportliche Leitung des A-Kreisligisten "bekannt zu geben, dass Trainer Christian Sayer und Betreuer Klaus Böhler auch in der Saison 2025/26 für die erste Mannschaft verantwortlich sein werden". Sayer habe die Mannschaft während der Vorrunde "in einer sehr schwierigen Situation" übernommen, "nach zwei Abstiegen in Folge stand man erneut im Abstiegskampf und agierte sehr verunsichert".

Unter dem 50-jährigen Coach sei es der Mannschaft gelungen, "sich zu stabilisieren, gute Leistungen zu zeigen, bei denen bisher leider zu selten Punkte heraussprangen. Trotzdem sind sportliche Leitung und Trainerteam davon überzeugt, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen, gemeinsam den Klassenerhalt zu bewältigen und in der nächsten Saison die talentierte Mannschaft in ruhigeres Fahrwasser zu führen", heißt es seitens der Spvgg.