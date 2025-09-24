SpVgg Unterhaching zittert sich zu Heimsieg

Regionalliga-Spitzenreiter SpVgg Unterhaching zeigt gegen Viktoria Aschaffenburg allerlei Schwächen, gewinnt das Heimspiel aber 2:1.

Unterhaching – Es ist geschafft: Die SpVgg Unterhaching hat nach zuletzt drei erfolglosen Spielen in Serie wieder einen Sieg eingefahren. Beim 2:1 (2:0) gegen den SV Viktoria Aschaffenburg legte der Spitzenreiter der Regionalliga Bayern allerdings nur phasenweise einen guten Auftritt hin. Am Ende mussten die Hachinger gegen den Tabellenvorletzten aus Unterfranken sogar noch um den Heimsieg vor 1525 Zuschauern zittern. „Drei Punkte“, lautete das nüchterne Fazit von Mittelfeldspieler Simon Skarlatidis.

In der ersten Halbzeit zeigte die Mannschaft von Cheftrainer Sven Bender zunächst ihr positives Gesicht aus den erfolgreichen ersten Wochen dieser Saison. Der Ball lief in den eigenen Reihen rund, und in den Zweikämpfen waren die Hachinger präsent. Folgerichtig fiel der erste Treffer, den Skarlatidis mit einem verwandelten Foulelfmeter besorgte (15.). In Folge blieb die Heimelf dran und setzte den über weite Strecken des Spiels harmlosen Gegner unter Druck. Nach erfolglosen Anläufen war dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Talent Marc Zimmermann erfolgreich. Nach einer Ecke von Skarlatidis erzielte der 20-jährige Sommerneuzugang aus dem Strafraumgewühl heraus das 2:0 mit einem Flachschuss in die kurze Ecke (45.+1).

Felix Magath auf der Tribüne

Wer dachte, dass die Hachinger in der zweiten Hälfte zum großen Siegeszug ansetzen würden, sah sich getäuscht. Im zweiten Durchgang schlichen sich bei den Hausherren zahlreiche Unkonzentriertheiten ein. Und vor dem Tor vergab der erstmals von Beginn an spielende Angreifer Moritz Müller zwei gute Chancen, ebenso einmal Wesley Krattenmacher. Bei einigen Angriffen wurden Bälle zu leichtfertig hergeschenkt, und technische Ungereimtheiten ermöglichten den Gästen immer wieder Möglichkeiten zum Ausgleich. Erion Avdija hielt mehrfach stark, aber ein unnötiges Foul von Christopher Negele im Hachinger Strafraum durch einen verwandelten Foulelfmeter von Ex-Löwe Benjamin Baier führte dann doch noch zum Anschlusstreffer (88.). Das Gegentor brachte Bender auf die Palme, und der ehemalige Nationalspieler musste in den Schlusssekunden bei einem Freistoß der Gäste sogar noch um den Sieg bangen. Dieser fiel für die Aschaffenburger, die von ihrem Sportvorstand und Vizevereinsvorsitzenden Felix Magath auf der Tribüne beobachtet wurden, dann allerdings doch nicht mehr.

„Mir war das Tempo zu langsam. Wir müssen den Gegner schon in Bewegung bringen“, lautete Benders Kritik nach Abpfiff. „Noch dazu haben wir unsauber gespielt, und bei Kontersituation sind Bälle beim ersten Kontakt wieder weggesprungen. Da fehlt es an den Basis-Sachen.“ Nachdem die SpVgg Spitzenreiter bleibt, zog Hachings Präsident Manfred Schwabls derweil insgesamt eine positive erste Bilanz nach zehn Spieltagen. „Ein guter Zwischenstand“, resümierte Schwabl.

SpVgg Unterhaching – SV Viktoria Aschaffenburg 2:1 (2:0) SpVgg: Avdija – Breuer, Ortel, Pfluger, Winkler – Gevorgyan, Zimmermann – Krattenmacher (75.), Skarlatidis (90.+1 Zimmermann), Müller (90.+4) – Pfeiffer (62. Aigboye) Tore: 1:0 Skarlatidis (15., FE), 2:0 Zimmermann (45.+1), 2:1 Baier (88., Foulelfmeter)

