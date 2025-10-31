SpVgg Unterhaching zeigt ein Herz für Kinder in Not

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching wird beim Heimspiel gegen die Würzburger Kickers mit dem Schriftzug der Förderstiftung Stars4Kids auf dem Jubiläumstrikot auflaufen. Die Aktion soll auf das Engagement der Stiftung für Kinder in sozialen Notlagen aufmerksam machen.

Die Zusammenarbeit zwischen der SpVgg Unterhaching und Stars4Kids besteht bereits seit mehreren Jahren. Schon in der Rückrunde der Saison 2012/13 präsentierten die Rot-Blauen die Hilfsorganisation auf ihrem Trikot. Im Dezember 2022 folgte eine gemeinsame Packaktion, bei der Jugendspieler der SpVgg Unterhaching Weihnachtspakete für notleidende Kinder schnürten. Die Stiftung, die ihren Sitz seit 2021 in Ostbayern hat, setzt sich insbesondere für Armutsbekämpfung ein.

SpVgg-Präsident Manfred Schwabl

„Für uns als Stiftung ist es eine große Ehre und Freude, erneut auf der Brust der SpVgg Unterhaching vertreten zu sein. Seit unserem Umzug von Baden-Württemberg nach Bayern im Jahr 2021 ist diese Partnerschaft für uns auch regional noch bedeutender geworden. Gemeinsam können wir in diesen herausfordernden Zeiten einen Unterschied machen und positive Veränderungen in der Gesellschaft ermöglichen“, erklärte Martin Schäfer, Geschäftsführer der Stars4Kids-Stiftung Profifußballer helfen Kindern.

Auch Manfred Schwabl, Präsident der SpVgg Unterhaching, betont die Bedeutung des sozialen Engagements: „Gerade der Einsatz für Kinder in Not liegt uns besonders am Herzen. Das ist nicht nur insgesamt ein emotionales Thema, sondern auch hier in der Region viel weiter verbreitet, als sich das viele vorstellen können. Gemeinsam mit Stars4Kids wollen wir hier ein Zeichen setzen.“