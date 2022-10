SpVgg Unterhaching: Zehn Verletzte bei der SpVgg Unterhaching - Sandro Wagner zu Wechseln gezwungen Hoffen auf Patzer von Tabellenführer Würzburg

Die SpVgg Unterhaching lädt die DJK Vilzing am Samstag zum Regionalliga-Duell in den Sportpark. Hachings Trainer Sandro Wagner muss dabei auch viele Akteure verzichten.

Unterhaching – Für die SpVgg Unterhaching kommt es am 16. Spieltag der Fußball-Regionalliga Bayern im Heimspiel gegen die DJK Vilzing Samstag (14 Uhr) im Sportpark zu einem Debüt. Die Hachinger sind gegen den schwer einzuschätzenden Aufsteiger bis dato noch nie in einem Pflichtspiel angetreten, lediglich 2017 gewann die SpVgg einst einmal ein Testspiel gegen die Mannschaft aus dem Stadtteil von Cham.

Das Team aus der Oberpfalz zählt derzeit als die große Unbekannte in der Liga. Die Spieler um Cheftrainer Josef Eibl sind nur schwer ausrechenbar. Zu Beginn der Saison erwies sich die DJK nach fünf Siegen aus den ersten sechs Spielen zunächst noch als die Mannschaft der Stunde. Mittlerweile ist die Euphorie beim Aufsteiger wieder gewichen, nachdem Vilzing zuletzt nur eines der vergangenen neun Spiele gewinnen konnte. Teilweise hatte Vilzing bei herben Niederlagen wie in Nürnberg (1:8) massive Probleme, Schritt zu halten. Vor allem in der Abwehr gehört die Mannschaft des Ex-Hachingers Jim-Patrick Müller mit 30 Gegentoren derzeit eher zu den schwächeren Teams.

SpVgg Unterhaching: Pflichtspiel-Debüt gegen die DJK Vilzing