SpVgg Unterhaching: Volle Konzentration auf das Finale

Im letzten Punktspiel bei Aufsteiger Dresden hält Haching eine Stunde mit

Die SpVgg Unterhaching hat sich mit einem 0:3 (0:0) bei Dynamo Dresden aus der 3. Liga verabschiedet. „Ab jetzt gilt die volle Vorbereitung dem Pokalfinale“, sagte SpVgg-Cheftrainer Vitali Matvienko mit Blick auf das Endspiel im Totopokal am kommenden Samstag (17.30 Uhr) beim Regionalligisten FV Illertissen.

Lange Zeit hatte es bei der Partie vor 30 646 Zuschauern im Dresdener Rudolf-Harbig-Stadion danach ausgesehen, als ob die bereits seit Wochen als Regionalliga-Absteiger feststehende SpVgg beim Zweitliga-Aufsteiger noch etwas holen könnten. Nach einer Drangphase der Sachsen in den ersten Minuten waren es zunächst eher die Gäste, die sich Großchancen herausspielten. Johanes Geis prüfte bei einem Fernschuss zunächst Dynamo-Torwart Tim Schreiber (8.). Nach einer weiteren Chance von Tim Knipping (21.) sowie einer Möglichkeit für die Hausherren auf der Gegenseite nach einem schnellen Vorstoß (25.) traf Lenn Jastremski nach einer Flanke vom Flügel nur die Latte (45.). Bei der darauffolgenden Ecke scheiterte Hachings Kapitän mit einem Schuss an Schreiber (45.+1).

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte der ins Abwehrzentrum in die Startelf gerückte Tim Hoops die Chance zur Führung, konnten den Ball nach einer Ecke aber am langen Pfosten nichts ins Tor unterbringen (52.). Die Wende läutete dann eine Eckenserie der Dresdner ein und sorgte innerhalb von nur sieben Minuten für die Vorentscheidung. Zunächst beförderte Mika Baur eine Ecke mit einem Flachschuss ins Hachinger Tor zum 1:0 (61). Bei der nächsten Ecke traf Jakob Lemmer mit einem satten Distanzschuss aus dem Rückraum zum 2:0 (65.) und nach einem Pfostentreffer von Dresdens Daferner (67.) erzielte nur drei Minuten später bei der nächsten Ecke Claudio Kammerknecht aus dem Gewühl heraus das 3:0 (68.). Die Partie war somit gelaufen, weitere Höhepunkte gab es in Folge auf beiden Seiten nicht mehr. „Ein versöhnlicher Abschluss noch einmal in so einem Stadion zu spielen. Ich habe zu den Jungs gesagt, das ist Fußball und dass viele von euch das vielleicht nie wieder sehen“, lautete der abschließende Kommentar von Hachings Kapitän und Sportdirektor Markus Schwabl gegenüber Magenta Sport beim vorerst letzten Auftritt der SpVgg im Profifußball.