SpVgg Unterhaching verpflichtet nächsten U-Nationalspieler

Talentierter Defensivspieler für Haching: Der 18-jährige Luis Pfluger wechselt vom SK Rapid Wien in die Regionalliga zur Spielvereinigung.

Luis Pfluger hat seine Fußballkarriere in den Nachwuchsabteilungen des SK Rapid Wien begonnen. Seit der Saison 2022/23 sammelte er dort wertvolle Erfahrungen in der U16- sowie der U18-ÖFB-Jugendliga. In insgesamt 75 Einsätzen erzielte er sechs Tore und wurde mit der U18-Mannschaft der Hütteldorfer österreichischer Vizemeister.

Auch auf internationaler Ebene konnte Pfluger bereits überzeugen. 2021 debütierte er in der österreichischen U15-Nationalmannschaft. Es folgten neun Einsätze für die U16 und sechs weitere für die U17-Auswahl des ÖFB. Nach Mike Gevorgyan, der vom TSV 1860 zu Haching wechselte, ist Pfluger das nächste vielversprechende Talent.