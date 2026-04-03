SpVgg Unterhaching verliert trotz Chancenwucher gegen Ex-Trainer

Nicht zu fassen: Unterhaching (Alexander Winkler) fällt nach der zweiten Niederlage in Folge im Aufstiegskampf hinter Würzburg zurück. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Nach der zweiten unnötigen Hachinger Niederlage in Serie sah es zunächst nicht aus und das Spiel begann verheißungsvoll mit vielen Hachinger Torabschlüssen in den ersten sieben Spielminuten. In der Hachinger Drangphase erwischte Kapitän Manuel Stiefler eine Flanke von Moritz Müller freistehend vor dem Tor nicht richtig (1.). Im Minutentakt vergaben Müller (2.) und Andy Breuer (3.) weitere Chancen, ehe das Anfangsfeuerwerk erlosch. Nach etwas Leerlauf ging der Hachinger Chancenwucher dann weiter. Tizian Zimmermann agierte vor dem Tor zu uneigennützig, das erstmals seit längerer Zeit wieder in die Startelf gerutschte Eigengewächs flankte, anstatt selbst den Torabschluss zu suchen (24.). Ein ähnliches Szenario dann bei Simon Skarlatidis, dessen Hereingabe der von einem Gegenspieler bedrängte Stiefler aus zwei Metern Torentfernung nicht über die Linie drücken konnte (42.).

Ausgerechnet der langjährige Trainer Marc Unterberger hat seinem ehemaligen Verein eine empfindliche Niederlage im Aufstiegsrennen zugefügt. Der Cheftrainer des TSV Buchbach war nach dem 1:0-Auswärtserfolg seiner Mannschaft vor 2523 Zuschauern im Unterhachinger Sportpark demütig. Dass der einstige Hachinger Drittliga-Cheftrainer und Jugendtrainer dafür verantwortlich sein könnte, dass der Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender am Ende drei Punkte auf Platz zwei fehlen könnten, steht sinnbildlich für die zuletzt sehr unglücklich auftretende SpVgg. „Das Herz blutet auf der linken Seite heute, weil es weh tut, den alten Verein nicht gewinnen zu sehen“, sagt Unterberger, der nach dem Spielende von einigen Anhängern aus dem Hachinger Fanblock gefeiert wurde.

Sinnbildlich für die Hachinger Torflaute standen die Minuten nach dem Seitenwechsel. Sturmtalent Cornelius Pfeiffer stolperte zunächst freistehend vor dem Buchbacher Torwart Ludwig Zech über den Ball (53.) und scheiterte wenig später kläglich alleine vor TSV-Schlussmann (58.). Stiefler setzte noch eins obendrauf und schoss Zech unbedrängt sieben Meter vor dem Buchbacher Gehäuse an (60.). Auch Müller traf wenig später das Tor aus aussichtsreicher Position nicht (66.).

Dass sich der Chancenwucher rächen würde, lag in der Luft. Hachings Schlussmann Erion Avdija konnte das 0:1 im Eins-gegen-eins mit dem Ex-Hachinger Tobias Stoßberger zunächst noch mit einer bravourösen Parade verhindern (67.). Beim spielentscheidenden Abstaubertor von Samed Bahar kurz vor Spielende nach einem vorausgegangenen Freistoß war Avdija dann machtlos (85.).

Die katastrophale Torausbeute von zuletzt nur einem mageren Treffer aus den vergangenen drei Spielen kostete die Hachinger Platz zwei, den sich Würzburg mit einem dominanten 5:0 gegen Hankofen-Hailing schnappte. „Der letzte Punch fehlt und das hat sich in den letzten Spielen abgezeichnet“, sagt der verletzungsbedingt fehlende Kapitän und Sportdirektor Markus Schwabl. Die Stimmung vor dem Auswärtsspiel am Ostermontag (14 Uhr) beim SV Viktoria Aschaffenburg ist am vorläufigen Tiefpunkt angekommen. Von kritischen Stimmen und vereinzelten Pfiffen der Fans ließ sich Schwabl nicht beirren. „Die Entwicklung stimmt, wir müssen nur die Tore machen.“ (rmf)