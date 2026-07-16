SpVgg Unterhaching verliert Generalprobe – und bleibt erneut torlos Fußball-Regionalliga von Robert M. Frank · Heute, 15:20 Uhr · 0 Leser

Interimstrainer: Janek Frensch coacht nach dem Rücktritt von Sven Bender den Regionalligisten. – Foto: PICTURE POINT / Sven Sonntag

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Eine Woche vor dem Saisonstart unterliegt der Regionalligist gegen Chemnitz. In drei Tests hintereinander trifft die Mannschaft kein einziges Mal.

Rund eine Woche vor dem Ligastart herrscht aus sportlicher Sicht Tristesse bei der SpVgg Unterhaching. In den Testspielen verlor der Fußball-Regionalligist alle Partien mit Ausnahme von vereinzelten Siegen gegen unterklassige Gegner. In der Generalprobe am vergangenen Mittwoch im Spiel gegen den Nordost-Regionalligisten Chemnitzer FC unterlagen die Hachinger mit 0:3 (0:3).

Retter in Chemnitz: Hachings Torhüter Erion Avdija sichert im Testspiel am Mittwoch den Ball vor David Vogt (l.); in Rot: Teamkollege Timon Obermeier. – Foto: PICTURE POINT / Sven Sonntag

Damit blieb die SpVgg wie in den beiden Tests zuvor gegen den Bayernligisten Schwaig sowie den Drittligisten Regensburg (jeweils 0:2) torlos. Trotz Torchancen von Angreifer Cornelius Pfeiffer, Jeroen Krupa und Alexander Beusch blieb die weiterhin von Interimstrainer Janek Frensch an der Seitenlinie betreute Mannschaft abermals erschreckend harmlos vor dem gegnerischen Tor. Auf der Gegenseite verhinderte SpVgg-Schlussmann Erion Avdija in der Partie vor den Toren von Chemnitz mit guten Paraden weitere Gegentreffer. Unmittelbar vor dem Saisonauftakt am 25. Juli gegen die SpVgg Greuther Fürth II müssen sich die Hachinger ernsthafte Sorgen über ihre Durchschlagskraft in der Offensive machen. Zumindest im ersten Pflichtspiel an diesem Sonntag in der ersten Runde des Toto-Pokals (18 Uhr) beim oberpfälzischen Bezirksligisten 1. FC Schwarzenfeld haben die Hachinger noch Zeit, an ihrem Abschluss zu feilen.