SpVgg Unterhaching verliert Generalprobe 0:3 – und bleibt erneut torlos

Interimstrainer: Janek Frensch coacht nach dem Rücktritt von Sven Bender den Regionalligisten. – Foto: PICTURE POINT / Sven Sonntag

Eine Woche vor dem Saisonstart unterliegt der Regionalligist gegen Chemnitz. In drei Tests hintereinander trifft die Mannschaft kein einziges Mal.

Rund eine Woche vor dem Ligastart herrscht aus sportlicher Sicht Tristesse bei der SpVgg Unterhaching. In den Testspielen verlor der Fußball-Regionalligist alle Partien mit Ausnahme von vereinzelten Siegen gegen unterklassige Gegner. In der Generalprobe am vergangenen Mittwoch im Spiel gegen den Nordost-Regionalligisten Chemnitzer FC unterlagen die Hachinger mit 0:3 (0:3).

Damit blieb die SpVgg wie in den beiden Tests zuvor gegen den Bayernligisten Schwaig sowie den Drittligisten Regensburg (jeweils 0:2) torlos. Trotz Torchancen von Angreifer Cornelius Pfeiffer, Jeroen Krupa und Alexander Beusch blieb die weiterhin von Interimstrainer Janek Frensch an der Seitenlinie betreute Mannschaft abermals erschreckend harmlos vor dem gegnerischen Tor. Auf der Gegenseite verhinderte SpVgg-Schlussmann Erion Avdija in der Partie vor den Toren von Chemnitz mit guten Paraden weitere Gegentreffer.

Unmittelbar vor dem Saisonauftakt am 25. Juli gegen die SpVgg Greuther Fürth II müssen sich die Hachinger ernsthafte Sorgen über ihre Durchschlagskraft in der Offensive machen. Zumindest im ersten Pflichtspiel an diesem Sonntag in der ersten Runde des Toto-Pokals (18 Uhr) beim oberpfälzischen Bezirksligisten 1. FC Schwarzenfeld haben die Hachinger noch Zeit, an ihrem Abschluss zu feilen.

Mehr als einen Feinschliff ist derzeit auch immer noch auf der Trainerposition notwendig. Seit dem Rücktritt von Sven Bender in der Vorwoche hat der Verein offiziell noch keine Nachfolgeregelung verkündet. Dabei hatte SpVgg-Präsident zuletzt erklärt, in der laufenden Woche mehr Klarheit bei dieser Personalie zu haben. Mehrere Kandidaten sollen sich demnach auch für diese Aufgabe angeboten und beworben haben.

Das Zögern auf der neuralgischen Trainerposition dürfte möglicherweise auch mit der prekären finanziellen Lage zu tun haben. Und vor allem mit einem Transfer im internationalen Fußball. Das Ex-Hachinger Talent Karim Adeyemi soll kurz vor einem Wechsel vom Bundesligisten Borussia Dortmund zum spanischen Weltklub FC Barcelona stehen. Für den im Hachinger Nachwuchsleistungszentrum groß gewordenen Flügelflitzer, der in Dortmund noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, steht eine Ablöse von mehr als 20 Millionen Euro im Raum.

Wie bereits bei seinem einstigen Transfer im Sommer 2022 vom FC Red Bull Salzburg nach Dortmund für eine Ablöse von 30 Millionen Euro, könnte die SpVgg beim Wechsel des Eigengewächses erneut finanziell profitieren. Beim ersten Wechsel waren die Hachinger damals mit 22,5 Prozent der Transferrechte beteiligt und freuten sich über einen Geldsegen. Ein derartiges Millionen-Geschenk zum jetzigen Zeitpunkt dürfte die angespannte Lage in Haching auflösen und möglicherweise neuen Spielraum für Verpflichtungen bis zum Transferschluss Ende August bieten. (rmf)