SpVgg Unterhaching verliert elf Spieler – darunter Hannemann und Ehlich

SpVgg Unterhaching v.li.: Cornelius Pfeiffer Simon Skarlatidis Tim Hannemann – Foto: Sven Leifer

Der Regionalligist gibt den Abgang von elf Akteuren bekannt. Darunter sind mit Tim Hannemann und Christoph Ehlich zwei weitere Stammspieler.

Nach dem jüngsten Abgang von Stammkraft Simon Skarlatidis zum FC Erzgebirge Aue sowie Leo Kainz zum TSV Buchbach (wir berichteten) hat das Personalkarussell bei der SpVgg Unterhaching in den vergangenen Tagen rasant an Fahrt aufgenommen. Wie der Regionalliga-Fußballverein mitteilte, werden weitere neun Spieler in der kommenden Saison nicht mehr für die Rot-Blauen auflaufen. Unter den neu bekannt gegebenen Abgängen beim Dritten der abgelaufenen Spielzeit der Regionalliga Bayern befinden sich weitere Stammspieler wie Tim Hannemann und Christoph Ehlich.

Bis dato kein externer Neuzugang

Spieler wie Marc Zimmermann (sechs Saisoneinsätze), Marcel Martens, Ben Erlmann, Jason Eckl und Nicolas Böhnke waren hingegen primär entweder in der Hachinger U21 in der Landesliga oder in der Jugend der SpVgg am Ball gewesen. Das 18 Jahre alte Nachwuchstalent Eckl, das 16 Tore für das Landesliga-Team erzielte, wird nach eineinhalb Jahren im Unterhachinger Sportpark wieder zu seinem Stammverein bei den Bayern zurückkehren. Neben dem hoffnungsvollen Youngster wechseln der in der Winterpause vom FC Bayern II ausgeliehene Stürmer Richard Meier und der einst jüngste Drittliga-Torschütze Gibson Adu zurück zur zweiten Mannschaft der Münchner.

Wie die Hachinger die zahlreichen Abgänge in den kommenden Wochen kompensieren zu beabsichtigen, dürfte sich bereits beim Trainingsauftakt am kommenden Montag im Unterhachinger Sportpark zeigen. Einen externen Neuzugang auf der Gegenseite zu den zahlreichen Abgängen hat der Regionalligist bis dato offiziell noch nicht präsentiert.

Trainingsplatz ist Baustelle

Als sehr wahrscheinlich gilt, dass aufgrund der finanziellen Engpässe entstehende Lücken in der Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender mit Juniorenspielern aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum aufgefüllt werden. Inwieweit und wie schnell der einstige Bundesligist dann in der kommenden Regionalligasaison mit einem verjüngten Team eine ähnlich starke Rolle wie zuletzt spielen kann, steht vor diesem Hintergrund in den Sternen.

Zum großen personellen Umbruch gesellt sich zudem eine weitere Baustelle hinzu. Der übliche Trainingsplatz der Mannschaft wird aktuell saniert und steht somit den Hachingern vorerst nicht zur Verfügung. Für die Vorbereitungseinheiten dürften die Hachinger wahrscheinlich auf Platz zwei ausweichen. Nach dem Trainingsauftakt am Montag stehen bereits weitere Termine auf dem Sommerfahrplan der SpVgg. In der kommenden Woche sind dies zwei Testspiele gegen den niederbayerischen A-Klassisten SV Riedlhütte (20. Juni) sowie gegen den Kreisklassisten SC Gaißach/Wackersberg (21. Juni). Am Samstag, 27. Juni, folgen dann ein Testspiel in Pfarrkirchen sowie ein Blitzturnier in Kirchanschöring, bevor die Mannschaft am 29. Juni für eine Woche ins Trainingslager nach Schlanders in Südtirol aufbricht.