SpVgg Unterhaching: U19 siegt, U17 kommt böse unter die Räder

Krattenmacher schießt Hachings A-Junioren zum Sieg – B-Junioren verlieren 0:5 gegen 1860.

Unterhaching – Einen Spieltag mit Licht und Schatten haben die Bundesliga-Junioren-Mannschaften der SpVgg Unterhaching hinter sich. Während Hachings U19 einen 1:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt feierte kam die U17 im Derby gegen den TSV 1860 gehörig unter die Räder. Mit 0:5 mussten sich die von Daniel Bierofka trainierten Hachinger geschlagen geben.

Die U19 von Cheftrainer Marc Unterberger empfing auf dem heimischen Kunstrasen im Sportpark die Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Mit von der Partie war auch Maurice Krattenmacher. Da sich die Profis mittlerweile schon in der Winterpause befinden und Krattenmacher gerade von der deutschen U18-Nationalmannschaft zurückgekehrt war, konnte er zum ersten Mal in dieser Saison bei den Unterhachinger Junioren aushelfen.

Die Gastgeber setzten das ersten nach 35 Minuten das erste echte Ausrufezeichen. Nach einem Eckball von Leo Gabelunke setzte sich Björn Fröhlich durch und verwandelte zum 1:0. Es dauerte bis in den zweiten Durchgang, ehe Elias Adam Breir den 1:1-Ausgleich für die Gäste aus Frankfurt erzielen konnte. In der Folge zeigte dann Krattenmacher, warum er bereits Stammspieler bei den Profis unter Trainer Sandro Wagner ist. Mit Elion Haxhosaj legte ein weiteres Hachinger Supertalent Talent ab auf Krattenmacher, der in der 55. Spielminute zum umjubelten 2:1-Siegtreffer einschoss. Davon erholten sich die Hessen nicht mehr.

Deutlich schlechter lief es für die U17 der SpVgg Unterhaching. Die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Bierofka erwischte einen rabenschwarzen Tag im Derby gegen die Münchner Löwen. Auf dem heimischen Kunstrasen blieb es lange beim Unentschieden, ehe Din Avdic das kurz vor der Pause das 1:0 für den TSV 1860 erzielen konnte.

Im zweiten Durchgang gelang den Gästen dann alles und die Löwen kamen so zu vier weiteren Toren. Am Ende stand es 0:5 aus Hachinger Sicht. Am kommenden Samstag ist Hachings U17 zu beim FC Bayern am Bayern-Campus, um dort das letzte Spiel des Jahres zu bestreiten.

Die beiden Hachinger Mannschaften sehen einem aufreibendem Frühjahr entgegen, denn sowohl in der U19- als auch in der U17-Bundesliga steigen sechs Mannschaften ab (siehe Kasten oben). Die U19 der SpVgg steht als Zehnter über dem Strich, die U17 ebenfalls – als Tabellenelfter ist sie einen Platz über den Abstiegsplätzen. Hochspannung ist nach der Winterpause also garantiert.