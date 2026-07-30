SpVgg Unterhaching trifft auf Lieblingsgegner 1. FC Nürnberg II

Mit dem Hachinger Stürmer Jeroen Krupa trifft ein ehemaliger Nürnberger auf seinen Ex-Verein. Der 23-Jährige war beim Heimsieg gegen Fürth der Siegtorschütze. – Foto: brouczek

Die Hachinger sind am Freitag zu Gast beim 1. FC Nürnberg II. In den vergangenen zehn Duellen gab es nur eine einzige Niederlage.

Im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg II treffen zwei Topmannschaften der Vorsaison aufeinander, die noch nach ihrer Form suchen. Nach dem 1:0 zum Saisonauftakt in der Vorwoche gegen die SpVgg Greuther Fürth II bekommt es die SpVgg Unterhaching an diesem Freitag (19 Uhr) beim 1. FC Nürnberg II mit dem nächsten Reserve-Team aus Mittelfranken zu tun.

Beide Mannschaften kämpften in der Vorsaison in der Regionalliga Bayern um den Titel – und beide Vereine verzichteten bereits weit vor dem Saisonabschluss auf einen Aufstieg in die 3. Liga. Vor diesem Hintergrund haben beide Ligakonkurrenten vor der laufenden Saison einen personellen Umbruch hinnehmen müssen. Ebenso wie bei den Hachingern verließen den amtierenden Regionalliga-Meister einige Spieler.

Die Mannschaft des Nürnberger Cheftrainers Andreas Wolf scheint mit dem Umbruch derzeit noch etwas stärker zu kämpfen als die SpVgg bei dem etwas holprigen Start gegen Fürth. Die Nürnberger verloren in der Vorwoche gegen die DJK Vilzing mit 1:3 und das Team von Club-Legende Wolf wartet auf den ersten Saisonsieg.

Jeroen Krupa im Fokus

Mit dem Hachinger Stürmer Jeroen Krupa trifft ein ehemaliger Nürnberger auf seinen Ex-Verein. Der mittlerweile im zweiten Jahr bei den Hachingern spielende Angreifer hat zwei Saisons für den Club gespielt und dürfte beim kommenden Aufeinandertreffen im Fokus stehen. Der 23-Jährige war beim Heimsieg gegen Fürth der Siegtorschütze und hat beste Chancen, erneut im Sturmzentrum gesetzt zu sein. Ganz zum Leidwesen von Sturmkollege Cornelius Pfeiffer, der zuletzt nur eingewechselt wurde.

Das 20-jährige Hachinger Eigengewächs war im Vorjahr Stammkraft und traf in der Regionalliga in 30 Spielen zehnmal. Im Auswärtsspiel beim Hachinger Lieblingsgegner (nur eine Niederlage in den vergangenen zehn Duellen) könnte Pfeiffer möglicherweise erneut auf der Bank Platz nehmen. „Wir brauchen jeden Spieler und werden auch ihn brauchen“, sagte Trainer Janek Frensch zuletzt zum Wechsel in der Sturmzentrale. (rmf)