SpVgg Unterhaching: Stiefler und Westermeier feiern Comeback beim 0:0

Bislang läuft’s ganz gut für die SpVgg Unterhaching: Mit sieben Punkten aus drei Spielen liegt die Mannschaft mehr als im Soll. Das freut Sportdirektor Markus Schwabl (l.) und Trainer Janek Frensch. – Foto: brouczek

Beim 0:0 gegen den SC Eltersdorf kehren Manuel Stiefler und Ben Westermeier zur SpVgg Unterhaching zurück. Stiefler verpasst in der Nachspielzeit per Kopf nur knapp den Siegtreffer.

„Ich bin wieder da.“ So lauteten die Worte von Manuel Stiefler nach dem 0:0 der SpVgg Unterhaching gegen den SC Eltersdorf am dritten Spieltag der Regionalliga Bayern vor 1922 Zuschauern im Unterhachinger Sportpark.

Der 38-jährige Hachinger Routinier, dessen Vertrag Ende der Vorsaison bei der SpVgg ausgelaufen war, wurde zuletzt um ein Jahr bis 2027 verlängert. Der kopfballstarke Defensiv-Allrounder hätte nach seiner Einwechslung in der 78. Minute fast für den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit gesorgt – ein Tor ganz in der Manier des erfahrenen Profis, das Stiefler per Kopfball nach einer Freistoßflanke erzielt hätte. Für den zuletzt am Knie verletzten Routinier stand nach vorausgegangener Vertragshängepartie die Rückkehr vor lautstarken „Manu Stiefler“-Sprechchören der Fans auf der Südtribüne im Vordergrund. „Ich freue mich wieder dabei zu sein und meinen Namen von den Fans von der Haupttribüne zu hören tut gut“, so Stiefler, der in den vergangenen fünf Jahren 153 Pflichtspiele für die Hachinger absolvierte und dabei 28 Tore erzielte.

Bei Stieflers 154. Hachinger Pflichtspiel konnte auch Ben Westermeier nach seiner Einwechslung zur Halbzeit ein Comeback im Unterhachinger Sportpark feiern. Nach Stationen bei Hannover 96 II und zuletzt beim Drittligisten SSV Ulm kehrte der 23-Jährige an den Ort seiner Jugendfußballausbildung zurück und lief wieder im Trikot der Rot-Blauen auf. Der gebürtige Münchner musste dabei in der ersten Halbzeit von der Bank aus zuschauen, wie die Hachinger sich gegen das Abwehrbollwerk aus Eltersdorf die Zähne ausbissen. Moritz Müller setzte eine Flanke von Alexander Beusch knapp neben das Tor (7.). Später scheiterte Müller zunächst mit einem Schuss am parierenden Eltersdorfer Torwart Axel Hofmann, bevor der Offensivspieler wenige Momente später eine Hereingabe mit einem Fallrückzieher artistisch über das Tor beförderte (33.).

Auf der Gegenseite blieben Chancen der fast ausschließlich auf die Defensive bedachten Mannschaft aus dem Erlanger Ortsteil aus. Zwei Abschlüsse aus der Distanz waren kein Problem für Hachings Torwart Erion Avdija (10./35.). Kurz vor dem Seitenwechsel tauchte vor dem Gäste-Strafraum noch zweimal Beusch gefährlich auf, der Hachinger Sommer-Neuzugang konnte dabei Hofmann allerdings nicht überwinden (38., 41.).

Auch in der zweiten Halbzeit folgte nach der besten Chance der Mittelfranken – Felix Rippert hatte aus spitzem Winkel knapp vorbeigeschossen (54.) – lediglich Einbahnstraßenfußball auf das SC-Tor. Ein Kopfball von Hachings Angreifer Jeroen Krupa nach einer Flanke vom linken Flügel segelte knapp vorbei (57.), ebenso ein Distanzschuss von Timon Obermeier (58.). Nach viel Leerlauf wurde es erst wieder in der Nachspielzeit spannend, als zunächst Stiefler (90.+3) und kurz darauf auch noch Kapitän Alex Winkler (90.+4) ihre Kopfballchancen nicht nutzen konnten.

Hachings Interimstrainer Janek Frensch lobte die kompakte Defensive der Gäste und freute sich über das erfahrene Rückkehrer-Duo, das fortan Führungsaufgaben im Team übernehmen soll. „Ich bin froh, dass beide dazugestoßen sind. Sie geben der Mannschaft einen guten Impuls, wie man im Spiel gesehen hat.“