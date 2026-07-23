SpVgg Unterhaching startet ohne Trainer in die Regionalliga-Saison Nächste Deadline wird anvisiert von Sarah Georgi · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Unterhaching wird weiterhin von Interims-Trainer Janek Frensch trainiert. Ein neuer langfristiger Coach muss noch gefunden werden. – Foto: THOMAS L.SCHNEIDER

Die SpVgg Unterhaching steht nach dem Bender-Abschied weiter ohne Trainer da. Ein neuer langfristiger Coach muss noch gefunden werden.

Zwei Tage vor dem Start in die neue Regionalliga-Saison ist die SpVgg Unterhaching weiter auf der Suche nach einem Trainer. Präsident Manfred Schwabl hatte beim jährlichen Pressegespräch vor dem Saisonauftakt keinen neuen Trainer zu verkünden. „Wir haben aber natürlich einen Wunschkandidaten“, so Schwabl gegenüber den Journalisten. Mit Wunschkandidat ist wohl Holger Seitz vom FC Bayern München gemeint. Die Gespräche dazu laufen noch. Im Spiel gegen die Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth dürfte somit weiter U17-Coach Janek Frensch an der Seitenlinie stehen.

Frensch soll weiter U17-Trainer der SpVgg Unterhaching bleiben Der junge Trainer coacht seit dem überraschenden Abgang von Sven Bender das Profi-Team. Glück für die SpVgg Unterhaching: Nachdem die Vorstädter aktuell „nur“ in der vierthöchsten Liga des DFB spielen, benötigt der Trainer keine Pro-Lizenz, um den Regionalligisten coachen zu dürfen. Frensch besitzt die A-Lizenz, welche für die Regionalliga ausreichend ist. Die aktuelle Trainer-Lösung ist weiterhin aber nur die Interims-Lösung, denn auch die U17 braucht ihren Trainer wieder. Schwabl verdeutlicht: „Wir haben immer gesagt, dass das NLZ genauso wichtig ist.“ Als nächste Deadline hat sich der Verein um Manfred Schwabl das spielfreie Wochenende rund um den 22./23. August gesetzt. Bis dahin sind es vier Regionalliga-Spiele, die der Verein zu bestreiten hat. Und wer weiß, vielleicht klappt es mit der Wunschlösung ja doch noch bald? Sicher ist jedenfalls: Bei der SpVgg Unterhaching will man nichts überstürzen. Die Trainer-Lösung soll eine langfristige sein, zudem will man auf einen regionalen Coach setzen.