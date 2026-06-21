SpVgg Unterhaching startet mit zwei Kantersiegen in die Vorbereitung

Sieht zwei Kantersiege: Sven Bender (hier beim Trainingsauftakt) muss mit zahlreichen neuen Spielern arbeiten. – Foto: Robert Gasser

Im ersten Testspiel des Jahres nach dem Trainingsauftakt am vergangenen Montag machten die Hachinger zunächst mit einem veränderten Kader in der Startelf den ersten Aufgalopp. Mit Torwart Erion Avdija, Innenverteidiger Luis Pfluger, Kapitän Markus Schwabl, Flügelspieler Andy Breuer und den beiden Angreifern Cornelius Pfeiffer und Jeroen Krupa lediglich sechs Stammspieler der Vorsaison an Bord. Ferner war Rekonvaleszent Timon Obermeier im Spiel, dem ein Treffer gelang.

Die SpVgg Unterhaching hat die erste Woche der Saisonvorbereitung mit zwei Testspielsiegen gegen unterklassige Mannschaften hinter sich gebracht. Die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender gewann am Samstag den Test beim niederbayerischen A-Klassisten SV Riedlhütte mit 7:2 (4:0) und am Sonntag folgte ein 13:1 (5:0) beim Kreisklassisten SC Gaißach/Wackersberg.

Vorstädter mit zwei Testspielsiegen – Winkler und Stiefler fehlen

Die weiteren Hachinger waren Spieler, die in der Vorsaison primär im eigenen Nachwuchsleistungszentrum oder in der Zweiten Hachinger Mannschaft in der Landesliga am Ball waren. Neben Doppeltorschütze Cornelius Pfeiffer taten sich in der einseitigen Partie auch die beiden Talente David Michelini (2 Tore), Marinus Spann sowie Samuel Weiß (je 1 Tor) mit Toren hervor.

Das zweite Spiel der Vorbereitung fiel dann noch deutlicher für die Hachinger aus. Hier fiel vor allem Pfeiffer als besonders treffsicherer Spieler auf. Der 20-jährige Stürmer erzielte gleich sechs Tore. Neben dem Angreifer war auch Routinier Moritz Müller dreimal erfolgreich, der am Vortag nicht eingesetzt worden war. Krupa (zwei Treffer) und die Youngster Daris Aibrakovic und Constantin Strunz (je 1) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein.

Auffallend bei den beiden Testspielen war, dass der eine oder andere Spieler aus der Vorsaison fehlte. Alexander Winkler war ebenso wenig in den beiden Aufgeboten wie Defensiv-Allrounder Manuel Stiefler. Beide erfahrene Profis hatten bereits beim Trainingsauftakt gefehlt. Der Verein hatte dabei Urlaub als Grund der Absenz angegeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Duo die Hachinger verlassen könnte, scheint allerdings angesichts der angespannten Finanzlage ein nicht ganz unrealistisches Szenario.

Weiter geht es für die Hachinger im Vorbereitungsprogramm am kommenden Wochenende. Nach einem Testspiel in Pfarrkirchen am kommenden Samstag sowie einem Blitzturnier in Kirchanschöring geht es dann am 29. Juni für eine Woche ins Trainingslager nach Südtirol. (rmf)