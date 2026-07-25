SpVgg Unterhaching siegt mit neuem Kapitän: "Es entsteht was!"

Alexander Winkler (M.) trägt bei der SpVgg Unterhaching nun die Kapitänsbinde. – Foto: Thomas Schneider

Die SpVgg Unterhaching hat sich im ersten Liga-Spiel gleich den ersten Dreier gesichert. Gegen die Reserve der SpVgg Greuther Fürth entschied am Ende der Treffer von Jeroen Krupa die Partie.

Bei den Vorstädtern lief Alexander Winkler mit der Kapitänsbinde auf, nachdem Sportdirektor Markus Schwabl aktuell nicht auf dem Rasen zu finden ist. "Mir macht es Spaß. Ich glaube, dass ich durch den Trainerwechsel beziehungsweise durch die letzten Wochen noch ein Stück weit mehr gefragt war in meiner Erfahrung und meiner Position. Ich versuche den Jungen zu helfen", so Winkler über seine neue Rolle.

Erstes Regionalliga-Spiel der neuen Saison, erster Sieg. Die Spielvereinigung Unterhaching hat sich unter der Leitung von Interims-Trainer Janek Frensch den Sieg gegen die Reserve der Spielvereinigung Greuther Fürth geholt. "Es gibt nichts Schöneres, als dreckig 1:0 zu siegen", so Frensch nach der Partie.

In der ersten Halbzeit waren die Vorstädter extrem dominant, spielten sich Chance um Chance heraus und gingen dann auch in der 18. Minute verdient durch Jeroen Krupa in Führung. Die Zuschauer hofften auf ein baldiges Nachlegen der jungen und gut aufgelegten Elf, doch dieses blieb aus. Die Chancen hierzu hatten die Hachinger, aber am Ende fehlte die Präzision. Greuther Fürth hatte kaum Torchancen und versuchte es mit Abschlüssen aus der Ferne, die auch nicht ganz ungefährlich waren.

Kapitän Winkler und die SpVgg Unterhaching zittern sich zum Sieg

Nach der Halbzeit vergab Müller dann alleine vor dem Tor die große Chance aufs 2:0. Mit vorangeschrittener Zeit wurde Fürth stärker, der Offensiv-Drang der Hachinger um Neu-Kapitän Alexander Winkler ließ nach. "Wir haben erstmal den Fokus darauf gelegt, alles wegzuverteidigen. Jeder hat alles reingeschmissen, jeder hat dem anderen geholfen", lobte der 34-Jährige nach der Partie.

Je näher der Schlusspfiff rückte, umso unpräziser wurden die Fürther. So sah alles nach einem knappen, aber schon sicheren 1:0-Sieg für Haching aus. Kurz vor dem Schlusspfiff gab es dann nochmal einen Aufreger. Fürth II bekam einen Freistoß aus extrem gefährlicher Situation, den sie jedoch knapp übers Tor setzten. So blieb es beim 1:0 und den drei Punkten für Haching und ihren Interims-Coach.

Saison-Ziel der SpVgg Unterhaching bleibt unbekannt

Ein offizielles Saisonziel gibt es bei der SpVgg Unterhaching nicht. Die Vorstädter wollen von Spiel zu Spiel denken, wie der Kapitän erklärt: "Es wird nicht immer alles klappen, aber es entsteht was. Am Ende sollte einfach das große Ziel sein, dass wir wieder eine Mannschaft werden, die alles reinhaut, die den Fans Spaß macht und wo wir selber geil drauf sind, Siege zu holen." (sge)