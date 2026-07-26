SpVgg Unterhaching siegt 1:0 – Krupa trifft in der 18. Minute

Erfolgreicher Einstand auf der Hachinger Trainerbank: Janek Frensch beim Sieg gegen Greuther Fürth II. – Foto: Robert Brouczek

Die SpVgg Unterhaching hat zum Saisonauftakt gegen Greuther Fürth II gewonnen. Allerdings offenbarten die Hachinger wie schon in der Vorbereitung Schwächen in der Chancenverwertung.

Mit Spannung war die Form der personell rundum erneuerten SpVgg Unterhaching zum Saisonauftakt der Regionalliga Bayern gegen die SpVgg Greuther Fürth II erwartet worden. Am Ende erledigten die Hachinger vor 1.664 Zuschauern im Unterhachinger Sportpark ihre Hausaufgaben, offenbarten aber beim knappen 1:0 (1:0)-Heimsieg wie bereits in der holprigen Vorbereitung Schwächen in der Chancenverwertung.

Gegen die Zweitliga-Vertretung aus Mittelfranken blieb der Regionalligist in den ersten 25 Minuten dominant, Marinus Spann (1.) Timon Obermeier (9.) und Moritz Müller (12., 17.) gaben die ersten Warnschüsse ab, blieben jedoch bei ihren Abschlüssen erfolglos. Erst Jeroen Krupa konnte Fürths Torwart Theo Menapace nach einer Hereingabe vom rechten Flügel mit einem direkt genommenen Flachschuss in die lange Ecke zum 1:0 überwinden (18.). Insbesondere der auf dem rechten Flügel spielende Neuzugang Alexander Beusch wurde bei Steilpässen oft gesucht und der 23-Jährige ließ im Spiel gegen seinen Jugendverein bei den gewonnen Laufduellen seine Schnelligkeit aufblitzen. „Es war geil vor den Fans zu spielen und nach dem großen Umbruch habe ich nicht mit so einer guten Stimmung gerechnet. Auch auf dem Feld war eine gute Stimmung“, so der Neuzugang vom Hachinger Ligakonkurrenten VfB Eichstätt.

Nach der kurz darauffolgenden ersten Trinkpause riss der Faden allerdings ab. Die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Janek Frensch brachte nun kaum mehr Chancen zustande und hatten Glück, dass die „Kleeblättler“ bis zur Pause auf der Gegenseite gute Chancen der nun wesentlich aktiveren Gäste zum Ausgleich liegenließen. Hachings Torwart Erion Avdija verhinderte mit einer Parade gegen einen Schuss von Kaelen Dougan zunächst den Ausgleich (32.), der Ex-Hachinger Alexander Leuthard schoss einen Freistoß über das Tor (35.) und auch Jason Osei Tutu traf nicht ins Tor der SpVgg (41.).

Symptomatisch für einen müden Sommerkick in der zweiten Hälfte war dann die erste Szene des zweiten Durchgangs. Moritz Müller legte sich den Ball unbedrängt vor Menapace zu weit vor und brachte aus einer aussichtsreichen Situation nicht einmal einen Torschuss zustande (47.). In der chancen- und höhepunktarmen zweiten Hälfte traf zudem der Fürther David Günes ans Außennetz (68.), bevor auf der Gegenseite der eingewechselte Hachinger Angreifer Cornelius Pfeiffer dem beim Herausspielen zu lange zögernden Fürther Torwart Menapace fast den Ball erfolgreich abgeluchst hätte (76.). Nach zwei Abschlüssen der Gäste (83., 84.) schoss der ehemalige Hachinger Popp einen Freistoß von der Strafraumkante kurz vor dem Schlusspfiff knapp über den Querbalken (90.+5) und vergab die letzte Chance des Spiels. Die Erleichterung über den erfolgreichen Saisonauftakt war den Hachingern anzumerken. „Es gibt nichts Schöneres wie ein Dreckiges 1:0“, sagte Frensch nach seinem Pflichtspieldebüt als SpVgg-Cheftrainer. Nach dem sehr zerfahrenen Spiel mit vielen Fehlern von beiden Teams sprach der Interimstrainer von Verbesserungsmöglichkeiten in seinem Team. Insbesondere am „Pressing nach vorne“ wolle Frensch demnächst arbeiten. Positiv sah der Cheftrainer indes den Teamgeist. „Ich bin froh, wie die älteren Spieler die Jüngeren an die Hand genommen haben.“