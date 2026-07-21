SpVgg Unterhaching schießt Schwarzenfeld aus dem Pokal

Der Favorit setzte sich souverän im Toto-Pokal durch. – Foto: Thomas Schneider

Der Regionalligist fertigte den Bezirksligisten am Sonntag in der ersten Runde ab. Fünf Tage vor dem Ligastart hat der Verein aber noch keinen Nachfolger für Cheftrainer Sven Bender präsentiert.

Zum Ende einer holprigen Saisonvorbereitung hat die SpVgg Unterhaching ihre Pflichtaufgabe im Toto-Pokal makellos erfüllt. Der Fußball-Regionalligist gab sich am Sonntag in der ersten Runde des bayerischen Verbandpokals beim Oberpfälzer Bezirksligisten 1. FC Schwarzenfeld keine Blöße und gewann die Partie deutlich mit 7:0 (2:0). Allerdings tat sich der Favorit in der Partie vor knapp 500 Zuschauern im Schwarzenfelder Stadion im Sportpark in der ersten Hälfte mit dem Toreschießen noch etwas schwer.

Nach dem Führungstor von Mike Gevorgyan (28.) hatten die Hachinger zunächst beim 0:2 etwas Glück, dass die Hausherren ein Eigentor durch Marvin Melchner erzielten (32.). Spätestens nach dem Seitenwechsel rückten die Gäste dann die Kräfteverhältnisse allerdings endgültig zurecht. Der zur Halbzeit eingewechselte Stürmer Jeroen Krupa erhöhte auf 3:0 (52.) und Alexander Beusch (59.) sowie Timon Obermeier (62.) legten zwei weitere Tore innerhalb von nur zehn Minuten nach. Nach dem 6:0 durch Krupa (65.) setzte Moritz Müller dann mit dem siebten Treffer den Schlusspunkt der weitestgehend sehr einseitigen Partie (86.).