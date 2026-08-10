SpVgg Unterhaching rotiert gegen Heimstetten: Zwei Rückkehrer in Startelf

Interimstrainer Janek Frensch kündigt für das Derby gegen den SV Heimstetten Veränderungen in der Startelf an. Manuel Stiefler und Ben Westermeier könnten nach ihrer Rückkehr gemeinsam im zentralen Mittelfeld auflaufen.

Auf die SpVgg Unterhaching wartet in der zweiten Runde des Toto-Pokals mit dem Landkreis-Derby heute (19 Uhr) beim SV Heimstetten eine nicht zu unterschätzende Aufgabe. Der Bayernligist hat sich nach einem schwachen Saisonstart rehabilitiert und zuletzt in der Liga einen Auswärtssieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainerin Sarah Romert dürfte im Pokalspiel insbesondere in der Rolle des Außenseiters schwer motiviert sein, dem Landkreis-Nachbarn ein Bein zu stellen.

Nicht minder motiviert antreten dürften die Hachinger, die in der Regionalliga immer noch ungeschlagen sind. Insbesondere für die beiden Rückkehrer Manuel Stiefler und Ben Westermeier, die im vergangenen Heimspiel gegen Eltersdorf ihr Comeback im Unterhachinger Sportpark feierten, könnte das Pokalduell ein besonderes Spiel werden. Beide Mittelfeldspieler benötigen nach vorausgegangener Verletzung beziehungsweise Spielpause noch Spielpraxis, die das Duo von Interimstrainer Janek Frensch möglicherweise in Heimstetten bekommen dürfte.

Heimstetten will Haching ärgern

Der 28-jährige hatte zumindest angekündigt, seine Startelf gegenüber dem letzten Pflichtspiel zu verändern und in der englischen Woche aus Belastungsgründen zu rotieren. Gegebenenfalls könnten Stiefler und Westermeier gemeinsam in der Startelf als Teamkollegen im zentralen Mittelfeld auftauchen. Die beiden zweitligaerfahrenen Profis sollen eine Führungsaufgabe im Team übernehmen und der seit 2021 bei der SpVgg aktive Stiefler, dessen auslaufender Vertrag in Haching zuletzt um ein Jahr verlängert wurde, brennt auf seine neue Aufgabe. „Meine Aufgabe liegt noch mehr als ohnehin schon davor, die jungen Spieler in der Mannschaft mitzunehmen“, so der einstige Hachinger Drittliga-Aufstiegsheld von 2023.

Der 38-Jährige trifft im Pokalspiel dabei in den Reihen von Heimstetten auf das eine oder andere altbekannte Hachinger Gesicht. Angreifer Dominique Girtler hat ebenso eine Vergangenheit bei der SpVgg wie Torwart Fabian Scherger, der zuletzt in der Liga ein kurioses Torwart-Tor erzielte.