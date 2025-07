SpVgg Unterhaching reagiert auf Brandbrief von NLZ-Eltern

Eltern von Spielern aus dem NZL der SpVgg Unterhaching erheben schwere Vorwürfe gegen den Verein. – Foto: Picture Point/Imago

Infrastruktur, Finanzierung, medizinische Betreuung, Umgang mit Jugendlichen: So reagiert die SpVgg Unterhaching auf den Brandbrief einiger Eltern.

Unterhaching – Es ist das Aushängeschild des Vereins. Die Jugendarbeit steht bei der SpVgg Unterhaching hoch im Kurs, junge Spieler bekommen wie bei fast keinem anderen Klub in Deutschland die Chance sich im Herrenbereich zu zeigen und zu etablieren. Bezeichnend: In den letzten zwei Jahren räumten die Hachinger bei der Auszahlung des DFB-Nachwuchsfördertopfes ab und das mit teils großem Vorsprung vor der Konkurrenz der 3. Liga. Doch nun lässt ein offener Brief von Eltern einiger NLZ-Spieler die Jugendarbeit nicht mehr ganz so rosig erscheinen. Ein Statement des Regionalligisten folgte postwendend. Nach offenem Brandbrief einiger Eltern: Haching nimmt zu den Vorwürfen ausführlich Stellungnahme

In der Stellungnahme, die dem Münchner Merkur, tz und Fussball Vorort/FuPa Oberbayern vorliegt, räumt der Verein besonders in den ersten drei Kritikpunkten Defizite ein und verspricht Verbesserungen. So wird bei der Infrastruktur an der Sternstraße der Nachholbedarf anerkannt und konkrete bauliche Maßnahmen angekündigt. Zur privaten Finanzierung von Trainingsmaterialien wird erklärt, dass Teams nur bei übermäßigem Ballverlust aus der Mannschaftskasse zahlen müssten, ansonsten würde ausreichend Material bereitgestellt. Auch die fehlende medizinische Betreuung bei Spielen wird als internes Thema bestätigt, an dessen Lösung bereits gearbeitet werde. Die Stellungnahme der Leitung des NLZ in Person von Thomas Schmeizl im Wortlaut: