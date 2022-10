SpVgg Unterhaching: Personallage entspannt sich

Beim 1:0-Sieg in Aschaffenburg spielt Stiefler durch – Markus Schwabl kehrt in den Kader zurück.

Unterhaching – Der SpVgg Unterhaching hat am Freitagabend ein durchschnittlicher Auftritt in Aschaffenburg gereicht, um die Tabellenführung in der Regionalliga Bayern zu behaupten.

Die Hachinger konnte beim 1: 0(1:0)-Arbeitssieg beim SV Viktoria Aschaffenburg die Tabellenführung der Regionalliga Bayern zwar weiterhin vor den Würzburger Kickers behaupten (die mit 3:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth II gewannen). Allerdings so wirklich zufrieden mit dem sechsten Sieg in Serie zeigte sich kaum ein Verantwortlicher oder Spieler. Dazu gehörte auch SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner. „Es war ein glücklicher Sieg. Sportlich haben wir ihn nicht verdient gehabt. Aschaffenburg war mindestens gleichwertig und wir haben sehr viel Glück gehabt“, sagte der Hachinger Trainer unverhohlen. „Alles in allem ein schlechtes Spiel von uns. Das einzig Positive ist, dass wir gewonnen haben.“